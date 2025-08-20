Дженніфер Еністон показалася з новим бойфрендом: ЗМІ обговорюють його незвичну професію

Дженніфер Еністон знову привернула увагу фанатів — цього разу через нові романтичні стосунки. Акторка з’явилася на побаченні з бойфрендом Джимом Кертісом, а компанію їй склала давня подруга та колега по серіалу "Друзі" Кортні Кокс зі своїм партнером.

Related video

Голлівудська зірка Дженніфер Еністон, якій нещодавно виповнилося 56 років, офіційно підтвердила стосунки з Джимом Кертісом. Пару помітили разом із Кортні Кокс та її бойфрендом Джонні Макдейдом у відомому японському ресторані Nobu. Акторки вирішили провести вечір разом у компанії своїх обранців, обравши невимушений стиль: Кортні була у джинсовій куртці, а Дженніфер — у джинсах, пише Yahoo! Life.

Дженніфер Еністон і Джим Кертіс Фото: Backgrid

Дженніфер Еністон зустрічається з Джимом Кертісом

Вперше Еністон і Кертіса побачили разом у липні 2025 року — тоді вони відпочивали на яхті в компанії друзів, серед яких були Джейсон Бейтман та Емі Шумер. За словами інсайдерів, Дженніфер і Джим познайомилися завдяки спільному другові. Акторка вже знала його книги та зацікавилася його підходом до саморозвитку. Нині їхні стосунки розвиваються, хоча поки що у досить невимушеному форматі.

Дженніфер Еністон і Джим Кертіс на яхті Фото: SplashNews

Джим Кертіс працює гіпнотерапевтом, коучем та автором. Зокрема, ЗМІ обговорюють його незвичну професію. На своєму сайті він зазначає, що допомагає людям звільнитися від болю та віднайти "повнішу версію себе", спираючись на власний досвід подолання травм.

Хлопець Дженніфер Еністон Джим Кертіс Фото: Facebook

Особисте життя Дженніфер Еністон

У своєму житті Дженніфер вже двічі була заміжня: спершу за Бредом Піттом (2000–2005), а згодом за Джастіном Теру (2015–2018).

Раніше Еністон пов’язували з чилійським актором Педро Паскалем, після того як їх помітили разом на вечері в Лос-Анджелесі. Проте інсайдери тоді наголошували — між ними лише дружні стосунки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дженніфер Еністон заговорила про зради Бреда Пітта та останні дні Меттью Перрі.

Акторка продемонструвала свої спортивні руки та довгі ноги в чорному боді з глибоким вирізом у новій рекламній кампанії.

Крім того, Дженніфер спростувала чутки про роман із Бараком Обамою.