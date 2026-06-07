"Виглядають закоханими": Бреда Пітта та його удвічі молодшу дівчину помітили на Ролан Гарросі-2026 (фото)

62-річний Бред Пітт та його 33-річна дівчина Інес де Рамон показалися під час фіналу престижного тенісного турніру Ролан Гаррос у Парижі.

Камери зафіксували, як вони захопливо спостерігали за тим, як польська тенісистка Мая Хваліньська змагається з росіянкою Мірою Андрєєвою. Про це пише Daily Mail.

Актор та його обраниця одразу привернули увагу медіа. Пітт відростив борідку, одягнув величезні сонцезахисні окуляри та уклав пишне волосся, тоді як Інес поруч виглядала запаморочливо у кремовій сукні та зеленій шкіряній куртці. Під час змагань Бред сидів на краєчку свого крісла: обидвоє спостерігали за дійством "затамувавши подих", стверджують очевидці.

Бред Пітт разом з Інес де Рамон під час тенісних змагань у Парижі Фото: Backgrid

Daily Mail зауважило, що Пітт разом зі своєю обраницею "виглядали закоханими" під час спортивного дійства. Пара трималася одне за одного під час виникнення напружених моментів у грі.

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Інсайдери стверджують, що сам актор є великим шанувальником тенісу. Тому завітала зіркова пара на змагання у Парижі не просто так.

Що відомо про нову обраницю Бреда Пітта

Бред та його нова дівчина Інес зустрічаються ще з 2022 року, і зараз актор зосередився на майбутньому, полишивши свої попередні стосунки у минулому. Інсайдери стверджують, що зараз голлівудська зірка "щасливий" і щиро закоханий у вдвічі молодшу дівчину.

За деякими чутками, пара навіть має наміри одружитися. Проте офіційно вони про такі наміри не заявляли.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також 17-річний син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінився до невпізнання.