Жадность, коррупция и ФИФА: почему нынешний ЧМ по футболу заставляет ностальгировать по старым временам
Чемпионат мира 2026 года уже начался, но уже успел оказаться в центре скандалов, которых не видела спортивная история. Британский обозреватель Доминик Мохан констатирует, что нынешние времена футбола выглядят еще отвратительнее, чем раньше.
Он отмечает, что нынешний мировой форум превратился в "мировой форум жадности", а времена предыдущего главы ФИФА Зеппа Блаттера вспоминаются "с ностальгией". Об этом британский обозреватель написал в своей колонке для The Sun.
Господин Мохан отмечает, что текущий чемпионат мира только начался, а вокруг него разгорелись громкие скандалы. Наибольшее возмущение вызвали непомерно высокие цены на билеты для зрителей, которые стоят уже тысячи долларов.
Особой иронией, как пишет британский обозреватель, является реакция экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера. Его самого ранее исключили из организации за коррупцию, но теперь он критикует своих преемников, дав резко негативную оценку руководству ФИФА.
"Деньги, деньги, деньги — вот что стало главным", — сказал он и сравнил нынешний чемпионат мира по футболу с "одноруким бандитом".
Г-н Мохан отмечает, что, несмотря на "пятно в биографии" Блаттера, связанное с коррупцией, его взгляды четко отражают тенденцию к необратимой и всеобъемлющей коммерциализации футбола. Британский обозреватель напоминает, что, по оценкам самой ФИФА, она получит прибыль в размере 10 млрд долларов, тогда как из этого фонда команды получат около 800 млн долларов в качестве призовых выплат (около 8% от всей суммы).
"Трамп и Инфантино там только для того, чтобы обеспечить максимальную прибыль. Но это никогда не было целью чемпионата мира", — цитирует слова бывшего футбольного чиновника британский журналист.
Главная проблема ФИФА, как отмечает британский медийщик, заключается в том, что фактически она превратила праздник футбола для болельщиков по всему миру в "чемпионат мира по жадности". И сейчас остается только ностальгировать по тем временам, когда "главным на экране был футбол и все, что происходило на поле".
"Фанаты по всему миру возмущены такой безудержной коммерциализацией турнира, но ФИФА продолжает только усугублять ситуацию. Но показательно: человек, который десятилетиями олицетворял коррупцию в мировом футболе, теперь выглядит почти как моральный авторитет на фоне нынешнего руководства", — резюмирует британский обозреватель.
Ранее "Фокус" сообщал о том, как ЧМ-2026 начался со скандалов. Матч между Южной Кореей и Чехией прошел при практически пустых трибунах, а за пределами стадиона начались столкновения между болельщиками.
Позже стало известно, что 63-летнюю голливудскую звезду не узнали на матче ЧМ-2026. Майк Майерс сидел на трибунах рядом с актером фильмов "Дэдпул" Райаном Рейнольдсом.