Три червоні та два голи: Мексика перемогла ПАР у матчі-відкритті Чемпіонату світу

Збірна Мексики, яка разом зі США та Канадою приймає цьогорічний Чемпіонат світу, у стартовому матчі турніру здолала Південну Африку 2:0. Матч став особливим, бо в ньому показали три червоні картки.

Таким чином Мексика зробила чималий крок до виходу у плей-офф. Фокус вів текстову трансляцію матчу.

Вже на 9-й хвилині Хуліан Кіньйонес скористався помилкою Яя Сітхола та забив перший гол на цьогорічному мундіалі.

Ще цікавішою гра стала в другій половині матчу. На 49-й хвилині все той же Сітхол заробив ще й вилучення, залишивши ПАР у меншості. На 67-й хвилині знаменитий мексиканський бомбардир Рауль Хіменес забив свій перший гол в історії Чемпіонатів світу у віці 35 років.

А далі команди обмінялися червоними: спочатку вилучили Зване за удар суперника ліктем, а потім "червоне світло" побачив Монтес за фол останньої надії.

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Гра пройшла під диктовку Мексики — ПАР завдала лише 3 удари і жодного разу не влучила у площину воріт.

12 червня о 05:00 відбудеться інший матч цієї групи — Чехія гратиме проти Південної Кореї.

У наступному матчі ПАР зіграє проти Чехії, а Мексика — проти Південної Кореї. Перший матч пройде 18 червня о 19:00, другий — 19 червня о 04:00.

Для вашої зручності Фокус також підготував розклад усіх матчів групового етапу Чемпіонату світу. Зберігайте його, аби завжди знати, коли буде наступний матч збірної, за яку ви вболіваєте.

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