Три красные карточки и два гола: Мексика победила ЮАР в матче открытия Чемпионата мира

Сборная Мексики, которая вместе с США и Канадой принимает у себя Чемпионат мира этого года, в стартовом матче турнира обыграла Южную Африку со счётом 2:0. Матч стал особенным, поскольку в нём было показано три красных карточки.

Таким образом, Мексика сделала значительный шаг к выходу в плей-офф. Фокус вел текстовую трансляцию матча.

Уже на 9-й минуте Хулиан Киньонес воспользовался ошибкой Яя Ситхола и забил первый гол на нынешнем чемпионате мира.

Во второй половине матча игра стала ещё более интересной. На 49-й минуте тот же Ситхол получил ещё и красную карточку, оставив ЮАР в меньшинстве. На 67-й минуте знаменитый мексиканский бомбардир Рауль Хименес забил свой первый гол в истории чемпионатов мира в возрасте 35 лет.

А затем команды обменялись красными карточками: сначала с поля был удален Зване за удар соперника локтем, а затем "красную карточку" получил Монтес за фол последней надежды.

Відео дня

Игра проходила под диктовку Мексики — ЮАР нанесла всего 3 удара и ни разу не попала в створ ворот.

12 июня в 05:00 состоится ещё один матч этой группы — Чехия сыграет против Южной Кореи.

В следующем матче ЮАР сыграет против Чехии, а Мексика — против Южной Кореи. Первый матч состоится 18 июня в 19:00, второй — 19 июня в 04:00.

Для вашего удобства "Фокус" также подготовил расписание всех матчей группового этапа Чемпионата мира. Сохраните его, чтобы всегда быть в курсе, когда состоится следующий матч сборной, за которую вы болеете.

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