Не доверяют кухне США: норвежская сборная привезла собственную еду на ЧМ-2026

Сборная Норвегии по футболу на чемпионате мира взяла с собой 1000 кг собственной еды, чтобы не есть местную пищу, которая им не нраивтся из-за обилия сахара и консервантов.

Сборная Норвегии отправилась на ЧМ-2026, взяв с собой гораздо больше, чем просто форму и футбольные бутсы. Команда прибыла в США с огромным грузом продуктов питания из своей страны, включая 300 кг рыбы , 116 кг традиционного норвежского сыра бруност и около 6000 апельсинов. В сумме, общий груз, как полагают, превышает одну тонну (1000 кг), что делает этот план подготовки одним из самых впечатляющих среди всех стран, участвующих в соревнованиях в Северной Америке, сообщает Express.

Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор и остальные футболисты сборной Норвегии практически ничего не оставляют на волю случая перед чемпионатом мира 2026 года. Шеф-повар Арон Эспеланд объяснил: "Мы стремимся к тому, чтобы наши блюда были вкусными, и используем лучшие норвежские ингредиенты. Мы гордимся тем, что можем подать их именно тогда, когда это действительно важно".

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Сообщается, что из Норвегии прибыл солидный груз местных деликатесов: более 300 кг атлантического лосося и белой рыбы, 116 кг бруноста — традиционного норвежского коричневого сыра, который славится приятным сладковатым вкусом и тысячи апельсинов, предназначенных для того, чтобы помочь игрокам поддерживать привычный распорядок дня во время их месячного пребывания в США.

Игроки месяцами придерживаются тщательно спланированных диет, режимов сна и программ восстановления. Крупный турнир может все это нарушить, особенно когда командам нужно адаптироваться к разным климатическим условиям, отелям и часовым поясам. Сообщается, что Норвегия прекратила тренировки в Северной Каролине из-за высоких температур, а другие европейские страны "постоянно делали перерывы" под палящим американским солнцем.

Сборная Скандинавии блестяще начала свое участие в чемпионате мира, выиграв все восемь отборочных матчей и забив 37 голов, при этом Холанд завершил квалификацию с 16 голами.

Норвежцы прекрасно выступили на ЧМ-2026

Они начали свою кампанию в группе I с победы над Ираком со счетом 4:1. Холанд забил дважды в своем дебютном матче на чемпионате мира, а Лео Остигард и Кристиан Торстведт также отметились голами.

Этот результат обеспечивает Норвегии хорошие позиции перед решающими матчами группового этапа против Сенегала и Франции , а вероятная победа над Сенегалом во вторник (23 июня) гарантирует ей место в 1/32 финала.

Напомним, на ЧМ-2026 также возник неожиданный скандал с футболистом из Парагвая, который якобы "украл" часы арбитра.

Также стало известно, что звезда канадской сборной Исмаэль Коне получил ужасную травму в матче против Катара.