"У него нога висит": звезда канадского футбола получил кошмарную травму на ЧМ-2026 (видео)

Первая в истории победа Канады на чемпионате мира по футболу досталась ей дорогой ценой. Звездный полузащитник Исмаэль Коне получил травму во время разгромной победы над Катаром со счетом 6:0.

В ходе матча в Ванкувере на 51-й минуте Коне получил мяч на половине поля соперника и, когда к ней приближался Ассим Мадибо, попыталась отдать пас партнеру по команде. Катарский игрок подставил левую ногу сзади, что и привело к серьезной травме, пишет Daily Mail.

Исмаэль Коне из сборной Канады сломал ногу

После опасного подката Ассима Мадибо сзади Исмаэль Коне рухнул на землю, схватившись за колено, а один из помощников тренера Джесси Марша бросился к судье и крикнул: "У него нога висит!"

Обеспокоенные товарищи по команде быстро окружили Исмаэля, а медицинский персонал бросился на поле. Полузащитника унесли с поля на носилках в кислородной маске.

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Подкат футболиста сборной Катара возмутил тренеров и игроков сборной Канады, что привело к драке на скамейках запасных. Защитника Ричи Лариэа пришлось удерживать игроку сборной Катара, когда он в ярости кричал на Мадибо.

Позже Марш заявил журналистам, что "слышал, как хрустнула кость", когда его спросили о травме Коне на пресс-конференции — спустя несколько мгновений после того, как он подрался с тренером сборной Катара Хуленом Лопетеги после финального свистка.

"Ему очень жаль. Все за него переживают", — сказал он, добавив, что сразу же отправится в больницу, чтобы быть рядом со своим игроком.

Близкий друг Коне, Джонатан Дэвид, выглядел расстроенным.Он с ужасом наблюдал за происходящим, в то время как Люка де Фужероля пришлось утешать вратарю Максиму Крепо, когда 20-летний защитник разрыдался на поле.

Исмаэль Коне получил тяжелую травму на поле

Мадибо получил желтую карточку и был в растерянности. Он стоял, держась руками за голову, пока на поле разворачивались события. Желтая карточка Мадибо позже была заменена на красную после проверки VAR. 29-летний мужчина, пребывая в состоянии сильного потрясения, покинул поле на 53-й минуте, и его видели в слезах направляющимся в подтрибунное помещение.

К этому моменту Канада уже вела со счетом 3:0 благодаря первому голу Кайла Ларина и дублю Дэвида в первом тайме.

Спустя всего несколько минут канадцы увеличили свое преимущество благодаря Натану Салиба, вышедшему на замену вместо Коне. Салиба забил четвертый гол Канады со штрафного удара на 64-й минуте, всего через несколько минут после возобновления игры.

В трогательной сцене полузащитник "Андерлехта" посвятил свой гол Коне. Он подбежал к скамейке запасных, где ему вручили футболку с номером "KONE 8". Затем он вернулся на поле и поднял ее перед трибунами.

Позже защитник Мойзе Бомбито опубликовал селфи с Коне из больничной палаты после игры, где полузащитника готовили к операции.

"Я не думаю, что он хотел совершить такой ужасный подкат или создать такую ​​ужасную ситуацию. Я не осуждаю его за это, но я не понимаю реакции всей их скамейки запасных, которая попыталась устроить драку из-за красной карточки, когда только что произошло явное нарушение, в результате которого игроку сломали ногу", — сказал Марш.

Теперь Канада сосредоточит свое внимание на встрече со Швейцарией в Ванкувере, которая состоится через шесть дней.

Это будет решающий матч в группе B, определяющий, кто возглавит группу, поскольку у Канады и Швейцарии в настоящее время по четыре очка.

Ничья позволит Канаде возглавить группу и остаться на домашнем поле для первого в своей карьере матча плей-офф чемпионата мира.

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