"У нього нога висить": зірка канадського футболу отримав жахливу травму на ЧС-2026 (відео)
Перша в історії перемога Канади на чемпіонаті світу з футболу обійшлася їй дорого. Зірковий півзахисник Ісмаель Коне отримав травму під час розгромної перемоги над Катаром з рахунком 6:0.
Під час матчу у Ванкувері на 51-й хвилині Коне отримав м’яч на половині поля суперника і, коли до неї наближався Ассім Мадібо, спробувала віддати пас партнеру по команді. Катарський гравець підставив ліву ногу ззаду, що й призвело до серйозної травми, пише Daily Mail.
Після небезпечного підкату Ассіма Мадібо ззаду Ісмаель Коне впав на землю, схопившись за коліно, а один із помічників тренера Джессі Марша кинувся до судді й вигукнув: "У нього нога висить!"
Стурбовані товариші по команді швидко оточили Ісмаеля, а медичний персонал кинувся на поле. Півзахисника винесли з поля на ношах у кисневій масці.
Підкат футболіста збірної Катару обурив тренерів та гравців збірної Канади, що призвело до бійки на лавках запасних. Захисника Річі Ларіеа довелося стримувати гравцеві збірної Катару, коли той у люті кричав на Мадібо.
Пізніше Марш заявив журналістам, що "чув, як хруснула кістка", коли його запитали про травму Коне на прес-конференції — через кілька миттєвостей після того, як він побився з тренером збірної Катару Хуленом Лопетегі після фінального свистка.
"Йому дуже шкода. Усі за нього хвилюються", — сказав він, додавши, що одразу ж вирушить до лікарні, щоб бути поруч зі своїм гравцем.
Близький друг Коне, Джонатан Девід, виглядав засмученим.Він з жахом спостерігав за тим, що відбувалося, тоді як Люка де Фужероля довелося втішати воротарю Максиму Крепо, коли 20-річний захисник розплакався на полі.
Мадібо отримав жовту картку і був розгублений. Він стояв, тримаючись руками за голову, поки на полі розгорталися події. Пізніше жовта картка Мадібо була замінена на червону після перевірки VAR. 29-річний чоловік, перебуваючи в стані сильного шоку, покинув поле на 53-й хвилині, і його бачили в сльозах, коли він прямував до приміщення під трибуною.
На цей момент Канада вже вела з рахунком 3:0 завдяки першому голу Кайла Ларіна та дублю Девіда у першому таймі.
Вже за кілька хвилин канадці збільшили свою перевагу завдяки Натану Салібі, який вийшов на заміну замість Коне. Саліба забив четвертий гол Канади зі штрафного удару на 64-й хвилині, всього через кілька хвилин після відновлення гри.
У зворушливій сцені півзахисник "Андерлехта" присвятив свій гол компанії "KONE". Він підбіг до лави запасних, де йому вручили футболку з номером "KONE 8". Потім він повернувся на поле й підняв її перед трибунами.
Пізніше захисник Мойзе Бомбіто опублікував селфі з Коне у лікарняній палаті після матчу, де півзахисника готували до операції.
"Я не думаю, що він хотів зробити такий жахливий підкат або створити таку жахливу ситуацію. Я не засуджую його за це, але не розумію реакції всієї їхньої лави запасних, яка спробувала влаштувати бійку через червону картку, коли щойно сталося явне порушення, внаслідок якого гравцеві зламали ногу", — сказав Марш.
Тепер Канада зосередить свою увагу на матчі зі Швейцарією у Ванкувері, який відбудеться через шість днів.
Це буде вирішальний матч у групі B, який визначить, хто очолить групу, оскільки Канада та Швейцарія наразі мають по чотири очки.
Нічия дозволить Канаді очолити групу та залишитися на домашньому полі для першого в своїй кар’єрі матчу плей-офф чемпіонату світу.
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