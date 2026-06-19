Звезду чемпионата мира будут судить за изнасилование: игрок узнал об этом за несколько часов до матча

Главная звезда сборной Марокко и действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ Ашраф Хакими предстанет перед судом во Франции по обвинению в изнасиловании. Апелляционный суд отклонил его жалобу.

Сам Хакими узнал об этом за несколько часов до того, как ему предстояло выйти на футбольное поле в матче против Шотландии во втором туре чемпионата мира. Об этом сообщает El Pais.

Сам футболист отреагировал в своём X, заявив, что "наконец-то сможет высказаться".

"Я годами предпочитал молчать. Я считал, что если буду вести себя достойно, проявить терпение и довериться правосудию, это поможет принять правильное решение. Сегодня история, не имеющая ко мне никакого отношения, наносит ущерб моей семье, моей жизни и, самое главное, правде. Иногда я чувствую, будто стал лёгкой мишенью", — рассказал Хакими.

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Его адвокат Фанни Колин заявила, что сторона защиты считает, что к Хакими относятся иначе, чем к другим участникам судебного процесса, из-за его популярности. Сторона защиты также может подать жалобу в Верховный суд, однако пока неизвестно, будет ли это сделано. Если нет, то марокканский футболист предстанет перед судом.

В чём обвиняют Хакими

В феврале 2023 года Хакими обвинила женщина, которая якобы приехала к нему домой после того, как они общались около месяца в социальных сетях. Она заявила, что он, без её согласия, поцеловал её в губы, задрал её одежду, поцеловал её под ней и прикасался к "неприкосновенным местам", несмотря на её сопротивление.

Девушка утверждает, что, чтобы отбиться от футболиста, ей пришлось ударить его ногой, после чего она написала подруге, которая пришла за ней.

Хакими с самого начала отрицал обвинения, заявляя лишь о взаимных объятиях и поцелуях по обоюдному согласию.

В подтверждение своих слов он пригласил звезду сборной Франции Килиана Мбаппе, с которым Хакими разговаривал в ночь событий. Сам Мбаппе заявил, что Хакими сообщил ему, что они целовались и что он прикасался к её "неприкосновенным местам", однако с её стороны никогда не было отказа.

После этих слов дело было передано в суд, поскольку они подтверждали версию заявительницы. Однако сторона защиты подала апелляцию, в которой представила новые доказательства, в частности письмо Мбаппе, в котором он уточнил свои показания. Однако этих доказательств оказалось недостаточно для того, чтобы Апелляционный суд отменил постановление о передаче дела Хакими в суд.

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