Зірку Чемпіонату світу судитимуть за зґвалтування: гравець дізнався про це за години до матчу

Головна зірка збірної Марокко та чинний переможець Ліги Чемпіонів ПСЖ Ашраф Хакімі постане перед судом у Франції через звинувачення у зґвалтуванні. Апеляційний суд відхилив його скаргу.

Сам Хакімі дізнався про це за декілька годин до того, як він має вийти на футбольне поле у матчі проти Шотландії у другому турі Чемпіонату світу. Про це повідомляє El Pais.

Сам футболіст у своєму X відреагував, заявивши, що "нарешті зможе говорити".

"Я обирав мовчання роками. Я вважав, що якщо залишатимусь гідним, буду терплячим і довірятиму правосуддю, це допоможе ухвалити правильне рішення. Сьогодні історія, яка не пов'язана зі мною, шкодить моїй сім'ї, моєму життю і, найголовніше, правді. Іноді я відчуваю, ніби став легкою мішенню", — розповів Хакімі.

Його адвокатеса Фанні Колін заявила, що сторона захисту вважає, що до Хакімі ставляться інакше, ніж до інших учасників судового процесу, через його популярність. Сторона захисту також може звернутися зі скаргою до Верховного суду, однак поки невідомо, чи буде це зроблено. Якщо ні, то марокканський футболіст постане перед судом.

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У чому звинувачують Хакімі

У лютому 2023 року Хакімі звинуватила жінка, яка нібито приїхала до нього додому, після того як вони спілкувалися близько місяця у соціальних мережах. Вона заявила, що він, без її згоди, поцілував її в губи, підняв її одяг, поцілував її під ним та торкався "недоторканних місць" попри її опір.

Дівчина стверджує, що аби відбитися від футболіста, вона повинна була вдарити його ногою, після чого вона написала подрузі, яка прийшла за нею.

Хакімі з самого початку заперечував звинувачення, заявляючи лише про взаємні обійми та обмін поцілунками за згодою.

Для підтвердження своїх слів він запросив зірку збірної Франції Кіліана Мбаппе, з яким Хакімі розмовляв у ніч подій. Сам Мбаппе заявив, що Хакімі повідомив йому, що вони цілувалися, і що він торкався її "недоторканних місць", однак ніколи не було відмови з її боку.

Після цих слів справу передали до суду, адже вони підтверджували версію заявниці. Однак сторона захисту подала апеляцію, у якій надали нові докази, зокрема лист Мбаппе, де той уточнив свої свідчення. Однак ці докази не виявилися достатніми, аби Апеляційний суд скасував постанову про передачу справи Хакімі до суду.

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