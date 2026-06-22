Скандал с "украденными" у рефери часами на ЧМ-2026: оказалось, что футболист из Парагвая их вернул

На Чемпионате мира по футболу произошел очередной инцидент. На этот раз с парагвайским футболистом Матиасом Галарсой. Его обвинили в том, что он "украл" наручные часы у арбитра.

Парагвайский футболист Матиас Галарса привлек к себе внимание, забив самый быстрый гол чемпионата мира по футболу FIFA 2026 в матче против Турции в субботу. Но когда на поле начался конфликт, арбитр Иван Бартон потерял одни из своих часов, пытаясь разнять игроков, и Галарса подобрал их. Он надел их на свое запястье, что попало на видео и вызвало скандал, пишет NDTV.

Инцидент с часами бурно обсуждается в соцсетях

Галарсу успели в соцсетях обвинить в краже, хоть часы были на его руке буквально несколько секунд и он отдал их рефери. Весь инцидент вызвал огромный скандал в социальных сетях, и его сильно раскритиковали.

Видео, на котором футболист поднимает часы с земли и надевает их себе на запястье, быстро распространилось в социальных сетях.

Відео дня

Что касается предстоящего матча, то в пятницу Парагвай, играя вдесятером, обыграл Турцию со счетом 1:0 на чемпионате мира, что сохранило их надежды на выход в следующий этап.

Матиас Галарса забил блестящий гол

Поражение Турции означает, что она стала второй командой после Гаити, выбывшей из борьбы за выход в следующий раунд. Матиас Галарса забил единственный гол в матче.

Низкий дальний мяч Галарсы пролетел мимо турецкого вратаря Угурджана Чакира всего через 63 секунды.

Также впервые в истории ЧМ с поля удалили игрока за шепот. Бывший нападающий "Ньюкасла" Мигель Альмирон был удален с поля в добавленное время первого тайма после того, как прикрыл рот рукой, предположительно, обращаясь к вратарю сборной Турции Мерту Мюльдуру .

В сумбурном матче Турция имела шанс сравнять счет, но в последние секунды Мерих Демирал пробил головой мимо ворот и едва не расплакался после неудачи.

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