Скандал із "вкраденим" у рефері годинником на ЧС-2026: виявилося, що футболіст із Парагваю його повернув

На чемпіонаті світу з футболу стався черговий інцидент. Цього разу — із парагвайським футболістом Матіасом Галарсою. Його звинуватили в тому, що він "вкрав" наручний годинник у арбітра.

Парагвайський футболіст Матіас Галарса привернув до себе увагу, забивши найшвидший гол чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 у суботньому матчі проти Туреччини. Але коли на полі спалахнув конфлікт, арбітр Іван Бартон загубив один зі своїх годинників, намагаючись розборонити гравців, і Галарса підібрав його. Він надів годинник на зап’ястя, що потрапило на відео та викликало скандал, пише NDTV.

Інцидент із годинником бурхливо обговорюється в соцмережах

Галарсу встигли звинуватити в крадіжці в соцмережах, хоча годинник був на його руці буквально кілька секунд, і він віддав його рефері. Цей інцидент викликав величезний скандал, і футболіста жорстко розкритикували.

Відео дня

Відео, на якому футболіст піднімає годинник з землі та одягає його на зап’ястя, швидко поширилося в соціальних мережах.

Що стосується майбутнього матчу, то в п’ятницю Парагвай, граючи вдесятьох, переміг Туреччину з рахунком 1:0 на чемпіонаті світу, що зберегло їхні надії на вихід до наступного етапу.

Матіас Галарса забив чудовий гол

Поразка Туреччини означає, що вона стала другою командою після Гаїті, яка вибула з боротьби за вихід до наступного раунду. Матіас Галарса забив єдиний гол у матчі.

Низький дальній пас Галарси пролетів повз турецького воротаря Угурджана Чакіра всього через 63 секунди.

Також вперше в історії ЧС гравця вилучили з поля за шепотіння. Колишній нападник "Ньюкасла" Мігель Альмірон був вилучений з поля у доданий час першого тайму після того, як прикрив рот рукою, ймовірно, звертаючись до воротаря збірної Туреччини Мерта Мюльдура.

У хаотичному матчі Туреччина мала шанс зрівняти рахунок, але в останні секунди Меріх Демірал пробив головою повз ворота і ледь не розплакався після невдачі.

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