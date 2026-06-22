Не довіряють кухні США: збірна Норвегії привезла власну їжу на ЧС-2026

Збірна Норвегії з футболу взяла з собою на чемпіонат світу 1000 кг власної їжі, щоб не їсти місцеві страви, які їм не подобаються через велику кількість цукру та консервантів.

Збірна Норвегії вирушила на ЧС-2026, взявши з собою набагато більше, ніж просто форму та футбольні бутси. Команда прибула до США з величезним вантажем продуктів харчування зі своєї країни, зокрема 300 кг риби, 116 кг традиційного норвезького сиру "бруност" та близько 6000 апельсинів. Загалом, як вважають, загальна вага вантажу перевищує одну тонну (1000 кг), що робить цей план підготовки одним із найвражаючих серед усіх країн, які беруть участь у змаганнях у Північній Америці, повідомляє Express.

Ерлінг Холанд, Мартін Едегор та інші футболісти збірної Норвегії практично нічого не залишають на волю випадку напередодні чемпіонату світу 2026 року. Шеф-кухар Арон Еспеланд пояснив: "Ми прагнемо, щоб наші страви були смачними, і використовуємо найкращі норвезькі інгредієнти. Ми пишаємося тим, що можемо подати їх саме тоді, коли це дійсно важливо".

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Повідомляється, що з Норвегії надійшов значний вантаж місцевих делікатесів: понад 300 кг атлантичного лосося та білої риби, 116 кг бруносту — традиційного норвезького коричневого сиру, який славиться приємним солодкуватим смаком, та тисячі апельсинів, призначених для того, щоб допомогти гравцям підтримувати звичний розпорядок дня під час їхнього місячного перебування у США.

Гравці місяцями дотримуються ретельно спланованих дієт, режимів сну та програм відновлення. Великий турнір може порушити все це, особливо коли командам доводиться адаптуватися до різних кліматичних умов, готелів та часових поясів. Повідомляється, що Норвегія припинила тренування в Північній Кароліні через високі температури, а інші європейські країни "постійно робили перерви" під палючим американським сонцем.

Збірна Скандинавії блискуче розпочала свою участь у чемпіонаті світу, вигравши всі вісім відбіркових матчів і забивши 37 голів, при цьому Холанд завершив кваліфікацію з 16 голами.

Норвежці чудово виступили на ЧС-2026

Вони розпочали свою кампанію у групі I з перемоги над Іраком з рахунком 4:1. Холанд забив два голи у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу, а Лео Остігард і Крістіан Торстведт також відзначилися голами.

Цей результат забезпечує Норвегії хороші позиції напередодні вирішальних матчів групового етапу проти Сенегалу та Франції, а ймовірна перемога над Сенегалом у вівторок (23 червня) гарантує їй місце в 1/32 фіналу.

Нагадаємо, на ЧС-2026 також стався несподіваний скандал із футболістом із Парагваю, який нібито "вкрав" годинник арбітра.

Також стало відомо, що зірка канадської збірної Ісмаель Коне отримав жахливу травму в матчі проти Катару.