"Официант уровня Бога": болельщик из Нидерландов за раз принес более двух дюжин кружек пива (видео)

Болельщики Нидерландов считаются одними из лучших в умении устроить праздник и создать атмосферу во время футбольных турниров. На этот раз звездой стал один из болельщиков "оранжевых", продемонстрировавший навыки суперболельщика в баре.

Мужчина в футболке сборной Нидерландов за один раз обхватил 26 кружек пива и отнес их друзьям от бара к столам, чем вызвал восхищение окружающих. Видео с эпической доставкой прохладительного напитка выложила одна фанатка в TikTok.

Кадры с болельщиком "Заводного апельсина" (прозвище сборной Нидерландов — прим. ред.) быстро стали вирусными, набрав более 940 тыс. просмотров. В ролике видно, как лысый мужчина обхватывает руками целую охапку пива и пытается отнести её к столу.

Впоследствии "чудо-официант" немного проливает напиток на барную стойку, но затем несёт 26 кружек пива друзьям за столом. После успешной "доставки" он обнимается с другим болельщиком "оранжевых" и начинает танцевать и подпевать, отпраздновав выполненную работу.

Відео дня

Позже мужчина эффектно поднимает бокал в сторону камеры автора ролика, а затем — пожимает руку мужчине, выразившему восхищение его эпическим поступком. На данный момент известно, что кадры были сняты 20 июня во время матча "Германия — Кот-д'Ивуар". Точное место происшествия в описании видео автором не указывается.

Реакция социальных сетей

Вирусный ролик вызвал бурное обсуждение среди пользователей. Наибольшее одобрение получили следующие комментарии:

"Готов взять его на работу";

"Официант уровня Бога";

"Риск сумасшедший, а чаевых нет?";

"Эпично, безумно, великолепно".

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