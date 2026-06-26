"Симпсоны" предсказали победителя в ЧМ-2026: какие пророчества мультсериала уже сбылись

Многие считают, что создатели "Симпсонов" предсказали победителя чемпионата мира по футболу 2026 года, и эти предположения возникли после сцены в эпизоде ​​1997 года.

Многие задаются вопросом, кто поднимет над головой трофей чемпионата мира по футболу FIFA в этом году , и некоторые считают, что разгадали его – и все благодаря старому эпизоду "Симпсонов", сообщает Mirror.

В "Симпсонах" якобы предсказали исход ЧМ-2026

Эти предположения возникли на основе сцены из эпизода 1997 года под названием "Семья Картриджей" (9 сезон, 5 серия). В этом эпизоде ​​показана всего лишь телевизионная реклама скучного, утомительного футбольного матча, призванного определить, "какая нация является величайшей на Земле".

На скриншотах из эпизода показан матч между Мексикой и Португалией , однако в сериале ни разу не упоминается 2026 год, год проведения чемпионата мира по футболу FIFA.

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Вопреки распространенным слухам о триумфальной победе, матч в этом эпизоде ​​оказался мучительно медленным и утомительным, в конечном итоге вызвав бунт среди болельщиков Спрингфилда и полный хаос на стадионе.

Однако этот эпизод "Симпсонов" уже упоминали много раз и каждый раз перед крупный футбольным турниром.

Ранее специалисты по проверке фактов уже опровергали аналогичное утверждение, распространявшееся во время чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. В преддверии чемпионата 2026 года оно получило дополнительный импульс, поскольку Мексика является одной из стран-хозяек "ЧМ-2026".

Какие события предсказал мультсериал "Симпсоны"

Несмотря на то, что пророчество о Чемпионате мира по футболу оказалось скорей всего неверным, "Симпсоны" удивительным образом предсказали десятки реальных событий, от значительных политических потрясений и корпоративных поглощений до технологических достижений и культурных явлений.

Хоть программа и заслужила репутацию "пророческой", сценаристы объясняют это сочетанием острой социальной критики, командой сценаристов, состоящей из выпускников математических факультетов, и простой статистической вероятности на протяжении более чем 750 эпизодов.

Важные политические и исторические события

Президентство Дональда Трампа: В эпизоде ​​​​"Барт в будущее" 2000 года специально шутили о том, что Лиза Симпсон унаследовала колоссальный бюджетный кризис от "президента Трампа".

Покупка компанией Disney компании 21st Century Fox: В одном из эпизодов 1998 года была показана вывеска студии с надписью "21st Century Fox, подразделение Walt Disney Co." за два десятилетия до фактического поглощения.

Коррупционный скандал в ФИФА: В 2014 году в одном из эпизодов показали арест футбольного руководителя, работающего по образцу ФИФА, за 12 месяцев до масштабного реального рейда ФБР на штаб-квартиру ФИФА.

Беспорядки у Капитолия США: В эпизоде ​​1996 года ("День, когда умерло насилие") показана разъяренная вооруженная толпа, штурмующая ступени Капитолия США.

Технологические и научные инновации

Умные часы и видеозвонки: в одном из эпизодов 1995 года, действие которого происходит в будущем, персонажи использовали наручные часы с голосовым управлением и совершали видеозвонки.

Масса бозона Хиггса: В 1998 году Гомер, стоя перед доской, набросал сложное математическое уравнение. Позже ученые обнаружили, что его формула предсказала массу "частицы Бога" за 14 лет до ее официального открытия.

Ошибки автокоррекции: В одном из эпизодов 1994 года в записке на устройстве Apple Newton было показано, как фраза "Beat up Martin" была изменена на "Eat up Martha", что предвосхитило знакомые проблемы автокоррекции на смартфонах.

Поп-культура и спорт

Выступление Леди Гаги на Супербоуле: В одном из эпизодов 2012 года Леди Гага парила над толпой на страховочном тросе, что стало точной визуальной копией ее реального выхода в перерыве Супербоула 2017 года.

Cypress Hill и Лондонский симфонический оркестр: шутка 1996 года о том, как хип-хоп-группа по ошибке пригласила классический оркестр, превратилась в настоящее, долгожданное совместное выступление в Лондоне.

Победители Суперкубка: В 1990-х годах программа три года подряд правильно предсказывала победителя Суперкубка непосредственно перед трансляцией матчей.

Ложные прогнозы от "Симпсонов"

Учитывая историю успеха программы, в интернете циркулирует множество мистификаций. Симпсоны не предсказывали пожар в соборе Нотр-Дам в 2019 году (изображение было отредактировано в фотошопе).

Они также не предсказывали, что Дональд Трамп спустится по золотому эскалатору, до того, как это произошло; этот конкретный ролик был создан уже после того, как в реальной жизни произошли события 2015 года.

И женщина пока так и не стала президентом США, как Лиза Симпсон.

Напомним, ранее фанаты "Симпсонов" заявляли, что в сериале предсказали пандемию хантавируса.

А теперь сценарист "Симпсонов" Дэн Грини выдвигает свою кандидатуру на пост президента в 2028 году и стал делать прогнозы на будущее самостоятельно.