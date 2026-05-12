"Симпсоны" и "Секретные материалы" предсказали хантавирус: появилась новая теория заговора

Пока новости заполнены сообщениями о пострадавших от хантавируса, переносимого грызунами. В соцсетях уже циркулирует свежая теория заговора о том, как новую пандемию предсказали целых три раза в разные годы.

Смерть пассажиров на круизном лайнере MV Hondius взволновала СМИ и общественность, но остается достаточно локальным событием, но этого оказалось достаточно для того, чтобы порядком всех напугать. Тем более оказалось, что появление хантавируса было "предсказано". Фокус собрал все, что известно.

"Симпсоны" предсказали пандемию хантавируса

В мультсериале "Симпсоны" есть серия, которая почти предсказывает события на лайнере. Это эпизод 19 из 23 сезона, который вышел в 2011 году. Он называется "Абсолютно веселая вещь, которую Барт больше никогда не сделает" (A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again).

"Симпсоны" постоянно что-то предсказывают

По сюжету, Барт скучает и вся семья Симпсонов отправляется в круиз, чтобы его развлечь. Барту очень нравится в круизе и он не хочет возвращаться домой, поэтому он инсценирует видеообращение о начале глобальной пандемии на суше, из-за чего капитан решает не возвращаться в порт и остаться в море.

На борту лайнера начинается паника, а когда Лиза рассказывает правду, Симпсонов высаживают в Антарктиде.

"Секретные материалы" предупреждали о хантавирусе

В фильме "Секретные материалы: Борьба за будущее" 1998 года, снятом на основе одноименного сериала, раскрывается, что хантавирус использует правительство, чтобы скрыть факты о существовании пришельцев.

Агент Малдер тоже сталкивался с хантавирусом

Впрочем, стоит отметить, что хантавирусы – это не тайна. О них известно с 1979-х, просто хантавирус с Анд оказался более агрессивным.

Таинственный блогер предсказал пандемию

Пользователь Х Джордан Краудер репостнул пост другого пользователя, в котором он якобы "предсказывает" пандемию хантавируса вслед за пандемией коронавируса.

Таинственное предсказание из Х Фото: Скриншот

Драматичная ремарка о том, что пост таинственного блогера не редактировался с 2022 года, сделала свое дело: пост собрал более 4 миллионов просмотров.

Хантавирус: что еще таинственного о нем говорят

Популярна теория о том, что фармацевтические гиганты (Big Pharma) сами создают вирусы, чтобы заработать на вакцинах и лекарствах. Эта версия всплывает при каждой крупной вспышке любого заболевания. Когда СМИ писали об Эболе, то Big Pharma тоже была в топе. Но эксперты отмечают, что пандемии вызывают глобальный экономический кризис от которого страдают все, даже фармацевтические гиганты. Так что начинать пандемии им не выгодно.

Также некоторым подозрительным кажется, что на зараженном лайнере MV Hondius почти никто ничего не постил в соцсетях. Пусть там было всего 150 пассажиров, но активны были всего два тревел-блогера. В эпоху соцсетей это многим показалось странным и необъяснимым.

Напомним, ранее представитель Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Николай Ганич сообщил, что в Украине ежегодно фиксируются несколько десятков случаев хантавирусной инфекции. В то же время он пояснил, что хантавирус передается только от грызунов к человеку — через пыль, загрязненные поверхности или пищу, на которые попали выделения животных.

А генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш также подтвердил, что риск для населения из-за вспышки хантавируса пока остается низким.