Хантавирусом в Украине ежегодно заражаются десятки людей: как уберечься, — ЦОЗ (видео)

Представитель Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Николай Ганич сообщил, что в Украине ежегодно фиксируются несколько десятков случаев хантавирусной инфекции. В то же время представитель ЦОЗ напомнил о правилах по снижению рисков заражения.

Он отметил, что хантавирус передается только от грызунов к человеку — через пыль, загрязненные поверхности или пищу, на которые попали выделения животных. Об этом господин Ганич рассказал в эфире национального телемарафона.

"В Украине ежегодно фиксируют десятки случаев инфицирования хантавирусной инфекцией, но этот хантавирус передается исключительно от грызунов к человеку", — отметил представитель ЦОЗ.

Он добавляет, что снизить риск заражения позволит влажная уборка с использованием антисептиков в перчатках. Рекомендуется также не подметать в помещении, чтобы не поднимать пыль в воздух.

"Если вы знаете, что может быть потенциальный контакт, то есть это старое помещение, техническое помещение, или даже если вы заметили в доме грызунов — желательно не подметать пол, не поднимать пыль в воздух, лучше провести влажную уборку. Если вы знаете, что на поверхностях могли быть грызуны, лучше очистить антисептиками, ни в коем случае не касаться руками", — отметил господин Ганич.

Правила профилактики от хантавируса Фото: МОЗ України

По словам представителя ЦОЗ, патогенные для человека хантавирусы вызывают два основных типа заболеваний. Речь идет о геморрагической лихорадке с почечным синдромом (характерен для Европы и Азии, в частности Украины) и хантавирусном легочном синдроме (присущ для стран Западного полушария).

Представитель ЦОС, что вируса Анд, который вызвал недавние летальные случаи, может передаваться между людьми. В то же время, по словам господина Ганича, это случается крайне редко и только в условиях длительного контакта между инфицированным и здоровым человеком.

