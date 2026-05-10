Хантавірусом в Україні щороку заражаються десятки людей: як уберегтися, — ЦГЗ (відео)

Речник Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Микола Ганіч повідомив, що в Україні щороку фіксуються кілька десятків випадків хантавірусної інфекції. Водночас представник ЦГЗ нагадав про правила щодо зниження ризиків зараження.

Він наголосив, що хантавірус передається лише від гризунів до людини — через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин. Про це пан Ганіч розповів в етері національного телемарафону.

"В Україні щороку фіксують десятки випадків інфікування хантавірусною інфекцією, але цей хантавірус передається виключно від гризунів до людини", — зазначив речник ЦГЗ.

Він додає, що знизити ризик зараження дозволить вологе прибирання з використанням антисептиків у рукавичках. Рекомендується також не підмітати у приміщенні, аби не підіймати пил у повітря.

"Якщо ви знаєте, що може бути потенційний контакт, тобто це старе приміщення, технічне приміщення, або навіть якщо ви помітили в будинку гризунів — бажано не підмітати підлогу, не підіймати пил у повітря, краще провести вологе прибирання. Якщо ви знаєте, що на поверхнях могли бути гризуни, краще очистити антисептиками, у жодному разі не торкатися руками", — відзначив пан Ганіч.

Правила профілактики від хантавірусу

За словами речника ЦГЗ, патогенні для людини хантавіруси викликають два основні типи захворювань. Мова йде про геморагічну гарячку з нирковим синдромом (характерний для Європі й Азії, зокрема України) та хантавірусний легеневий синдром (притаманний для країн Західної півкулі).

Речник ЦГЗ, що вірусу Анд, який спричинив нещодавні летальні випадки, може передаватися між людьми. Водночас, за словами пана Ганіча, це трапляється вкрай рідко та лише за умов тривалого контакту між інфікованою і здоровою людиною.

