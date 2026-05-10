Видають пончо та маски: евакуйованих з лайнера з хантавірусом пасажирів вивозять з Тенерифе

Група іспанських пасажирів, евакуйованих з круїзного лайнера MV Hondius, перша вилетіла до Мадриду з Тенеріфе. Також острів поступово покидають громадяни інших країн.

Громадяни Іспанії, які перебували на борту круїзного лайнера MV Hondius, були доправлені літаком до лікарні Центральної оборони імені Гомеса Ульї. Про це повідомляє видання The Guardian.

Зазначається, що після прибуття до Мадрида вони перебуватимуть на карантині.

Першими зійшли на берег 14 громадян Іспанії – 13 пасажирів та один член екіпажу, повідомило видання El Pais.

"Процес йде ідеально з усіма необхідними заходами безпеки", — запевнила міністр охорони здоров'я Моніка Гарсія.

Літак, який перевозив шістьох канадців з круїзного лайнера HV Hondius, вилетів з Тенеріфе о 11:45 за київським часом. Також п'ятеро французьких пасажирів круїзного лайнера, вже сіли на спеціальний медичний рейс до Парижа, який було організовано кризовим центром міністерства закордонних справ.

Пасажирів госпіталізують на 72 години для обстеження та моніторингу, а після повернення до своїх домівок їм доведеться перебувати в ізоляції протягом 45 днів під суворим наглядом та контролем з боку органів охорони здоров'я.

Перед евакуацією з судна лікарі вимірюють температуру всіх пасажирів та заповнюють спеціальну анкету, яка призначена для виявлення симптомів хантавірусу.

Людям видають пончо, маски для обличчя та волосся, та невеликими групами везуть з лайнера до пристані, де вони сідають на автобуси до аеропорту, що знаходиться приблизно за 10 хвилин їзди.

Пасажирам дозволено брати з собою невеликі сумки з особистими речами, а решту багажу залишать на круїзному лайнері та доставлять до Нідерландів для дезінфекції.

Нагадаємо, вранці в неділю, 10 травня, круїзний лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів, прибув у порт Гранаділья-де-Абона на узбережжі іспанського острова Тенерифе, провівши перед цим кілька днів біля берегів Праї, столиці Кабо-Верде. Місцева влада невеликої острівної держави біля західного узбережжя Африки не дозволила кораблю пришвартуватися.

Останній рейс з евакуйованими пасажирами буде 11 травня. Борт забере шістьох людей з Австралії, Нової Зеландії та інших азійських країн.