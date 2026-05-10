Небезпечний хантавірус на лайнері: Іспанія почала евакуацію потенційно заражених пасажирів (відео)

Іспанія почала процес евакуації пасажирів постраждалого від хантавірусу круїзного лайнера, що стоїть на якорі недалеко від Тенерифе. Першими на берег висадяться громадяни Іспанії.

Під час евакуації пасажирів із круїзного судна MV Hondius першими на берег будуть доставлені громадяни Іспанії групами по п'ять осіб. На землі їх пересадять в автобуси і доправлять у місцевий аеропорт, пише агентство Reuters.

Оскільки всіх пасажирів судна вважають потенційно зараженими, перед висадкою всіх людей на борту оглянуть медики, щоб перевірити наявність симптомів.

Наступною групою, які покинуть судно, стануть пасажири з Нідерландів. Літак з Амстердама перевезе пасажирів із Німеччини, Бельгії та Греції. Після цього будуть евакуйовані пасажири з Туреччини, Франції, Великої Британії та США, повідомила міністр охорони здоров'я Іспанії Моніка Гарсія.

Відео дня

Останній рейс буде до Австралії. Літак із Канберри має прибути до Іспанії в понеділок удень, 11 травня. Борт забере шістьох людей з Австралії, Нової Зеландії та інших азійських країн.

Тридцять членів екіпажу залишаться на борту і вирушать до Нідерландів, де судно буде продезінфіковано.

При цьому перед пришвартуванням судна на Тенерифе, корабель пройшов огляд експертами, які піднялися на борт судна. Під час перевірки фахівці не виявили гризунів, тому передача інфекції на борту малоймовірна, — посилається агентство на звіт міністерства охорони здоров'я Іспанії.

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: з чого все почалося

Британське видання The Guardian пише, що зараз фахівці намагаються з'ясувати, як вірус, що походить від гризунів, опинився на борту MV Hondius і як йому вдалося пошириться на таку кількість людей.

Перший пацієнт, 70-річний голландець, помер 11 квітня, пізніше захворіла і його 69-річна дружина. Вона померла 26 квітня після прибуття у відділення невідкладної допомоги лікарні Йоганнесбурга. 2 травня на борту корабля помер німецький пасажир, у якого також був позитивний результат тесту на вірус. Симптоми хвороби було підтверджено у восьми людей.

Загалом на борту круїзного рейсу зараз перебуває 146 осіб. Останні кілька днів пасажири та екіпаж перебували в добровільному карантині у своїх каютах, щоб допомогти зупинити поширення вірусу, що передається тільки за дуже тісного контакту.

Нагадаємо, вранці в неділю, 10 травня, круїзний лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів, прибув у порт Гранаділья-де-Абона на узбережжі іспанського острова Тенерифе, провівши перед цим кілька днів біля берегів Праї, столиці Кабо-Верде. Місцева влада невеликої острівної держави біля західного узбережжя Африки не дозволила кораблю пришвартуватися.

Однак десятки пасажирів лайнера покинули судно ще до офіційного підтвердження спалаху хантавірусу.