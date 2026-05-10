Опасный хантавирус на лайнере: Испания начала эвакуацию потенциально зараженных пассажиров (видео)

Испания начала процесс эвакуации пассажиров пострадавшего от хантавируса круизного лайнера, стоящего на якоре недалеко от Тенерифе. Первыми на берег высадятся граждане Испании.

Во время эвакуации пассажиров из круизного судна MV Hondius первыми на берег будут доставлены граждане Испании группами по пять человек. На земле их пересадят в автобусы и доставят в местный аэропорт, пишет агентство Reuters.

Поскольку всех пассажиров судна считают потенциально зараженными, перед высадкой всех людей на борту осмотрят медики, чтобы проверить наличие симптомов.

Следующей группой, которые покинут судно, станут пассажиры из Нидерландов. Самолет из Амстердама перевезет пассажиров из Германии, Бельгии и Греции. После этого будут эвакуированы пассажиры из Турции, Франции, Великобритании и США, сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

Відео дня

Последний рейс будет в Австралию. Самолет из Канберры должен прибыть в Испанию в понедельник днем, 11 мая. Борт заберет шесть человек из Австралии, Новой Зеландии и других азиатских стран.

Тридцать членов экипажа останутся на борту и отправятся в Нидерланды, где судно будет продезинфицировано.

При этом перед пришвартовкой судна на Тенерифе, корабль прошел осмотр экспертами, поднявшимися на борт судна. Во время проверки специалисты не обнаружили грызунов, поэтому передача инфекции на борту маловероятна, — ссылается агентство на отчете министерства здравоохранения Испании.

Вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius: с чего все началось

Британское издание The Guardian пишет, что сейчас специалисты пытаются выяснить, как вирус, происходящий от грызунов, оказался на борту MV Hondius и как ему удалось распространится на такое количество людей.

Первый пациент, 70-летний голландец, умер 11 апреля, позже заболела и его 69-летняя жена. Она умерла 26 апреля по прибытии в отделение неотложной помощи больницы Йоханнесбурга. 2 мая на борту корабля умер немецкий пассажир, у которого также был положительный результат теста на вирус. Симптомы болезни были подтвержены у восьми людей.

Всего на борту круизного рейса сейчас находится 146 человек. Последние несколько дней пассажиры и экипаж находились в добровольном карантине в своих каютах, чтобы помочь остановить распространение вируса, который передается только при очень тесном контакте.

Напомним, утром в воскресенье, 10 мая, круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов, прибыл в порт Гранадилья-де-Абона на побережье испанского острова Тенерифе, проведя перед этим несколько дней у берегов Праи, столицы Кабо-Верде. Местные власти небольшого островного государства у западного побережья Африки не разрешили кораблю пришвартоваться.

Однако десятки пассажиров лайнера покинули судно еще до официального подтверждения вспышки хантавируса.