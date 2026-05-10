Вспышка хантавируса на круизном лайнере: судну разрешили встать на якорь у Канарских островов

Круизное судно MV Hondius, на борту которого зафиксировали вспышку хантавируса, от которого скончалось три человека, прибыло на Канарские острова. Пассажиров лайнера будут отправлять домой авиарейсами.

Утром в воскресенье, 10 мая, круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов, прибыл в порт Гранадилья-де-Абона на побережье испанского острова Тенерифе, остановившись в дальнем конце акватории. Об этом сообщает издание El Pais.

Отмечается, что первыми с судна сойдут испанские пассажиры, а потом уже все остальные граждане других государств. Неиспанцев из порта доставят в местный аэропорт, откуда они улетят в свои страны "эвакуационными" рейсами.

Крысы на элитном лайнере, а хантавирус давно в Украине: как мир вспыхнул "новой пандемией"

При этом, президент Канарских островов Фернандо Клавихо в последнюю минуту разрешил стоянку судна, сначала отказываясь принять его, подчеркивая, что все пассажиры не смогут осуществить пересадку сегодня, учитывая задержки рейсов из Нидерландов и Австралии. Поэтому центральному правительству пришлось "надавить" на местные власти.

Издание Daily Star пишет, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус вместе с министром здравоохранения Испании Моникой Гарсиа и министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марласко прибыли на остров в субботу для координации высадки пассажиров и части экипажа. Генеральный директор ВОЗ заверил жителей Тенерифе, что хантавирус не является очередным COVID, а риск для общественного здоровья остается низким.

Напомним, пассажиры круизного лайнера MV Hondius оказались в карантине на море, после того, как трое пассажиров умерли от хантавируса, передающегося крысами.

Также Фокус писал, что суд в Мадриде согласовал обязательный семидневный карантин для граждан Испании, которые сойдут с круизного лайнера MV Hondius.

Ранее мы также информировали, что десятки пассажиров лайнера покинули судно еще до официального подтверждения вспышки хантавируса. В Польше изолировали человека после контакта с пассажиркой круизного лайнера, где произошла вспышка вируса.