Вспышка хантавируса на лайнере: десятки пассажиров сошли с борта еще до обнаружения инфекции, — AP

Международные службы здравоохранения начали масштабное отслеживание пассажиров круизного судна MV Hondius после вспышки хантавируса, в результате которого уже погибли по меньшей мере три человека. Особое беспокойство вызывает то, что десятки пассажиров покинули лайнер и успели разлететься в разные страны мира.

Органы здравоохранения на четырех континентах в четверг отслеживали пассажиров, которые сошли с круизного лайнера, пораженного хантавирусом, а также пытались найти других, кто мог контактировать с ними с тех пор, сообщили Associated Press.

Аргентинские следователи подозревают, что голландская пара могла заразиться вирусом во время наблюдения за птицами перед посадкой на круизный лайнер. 24 апреля, почти через две недели после смерти первого пассажира на борту, более двух десятков человек из по меньшей мере 12 разных стран покинули судно без отслеживания контактов.

Во время вспышки погибли трое пассажиров, голландская пара и гражданин Германии, а несколько других — болеют. Симптомы обычно проявляются через одну-восемь недель после заражения. Нидерландская круизная компания Oceanwide Expeditions сообщила в четверг, что нидерландские пассажиры или члены экипажа пока не имеют симптомов.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что риск для широкой общественности низкий. Хантавирус обычно распространяется путем вдыхания загрязненного помета грызунов и плохо передается между людьми.

"Мы считаем, что это будет ограниченная вспышка, если будут приняты меры здравоохранения и будет проявлена солидарность во всех странах", — сказал в четверг доктор Абдирахман Махамуд, директор ВОЗ по вопросам оповещения и реагирования.

Трех человек, включая судового врача, эвакуировали в среду, когда судно находилось вблизи западноафриканской островной страны Кабо-Верде, и доставили на лечение в специализированные больницы в Европе.

Тело голландца, который первым погиб на борту 11 апреля, было снято с корабля на отдаленном острове Святой Елены в Южной Атлантике 24 апреля, когда на берег сошла и его жена. Затем, через день, она вылетела в Южную Африку и там умерла.

Сейчас судно направляется к Канарским островам Испании, куда ожидается его прибытие в субботу или воскресенье, на борту которого все еще находится более 140 пассажиров и членов экипажа. Власти Южной Африки также пытаются отследить контакты любых пассажиров, которые ранее сошли с корабля. Они сосредоточились главным образом на рейсе 25 апреля из Святой Елены в Йоханнесбург.

Гражданин Франции с "доброкачественными симптомами" находится в изоляции и проходит медицинские обследования после того, как его идентифицировали как контактного пациента, связанного с пассажиром судна, летевшего 25 апреля из Святой Елены в Йоханнесбург, и у которого подтвердили хантавирус, сообщило Министерство здравоохранения Франции. По словам официальных лиц, голландка с круизного лайнера, которая позже умерла в Южной Африке, была на этом рейсе.

Тесты подтвердили, что по меньшей мере пять человек на корабле были инфицированы штаммом хантавируса, найденным в Южной Америке, под названием вирус Андес. Это единственный хантавирус, который, как считается, передается от человека к человеку, может вызвать тяжелое и часто смертельное заболевание легких, которое называется хантавирусным легочным синдромом.

По данным ВОЗ, голландская пара, у которой были выявлены первые два случая заболевания, перед посадкой на корабль путешествовала через Аргентину, Чили и Уругвай. Они посетили места, где обитали виды крыс, известные как переносчики вируса Андес.

Министерство здравоохранения Аргентины сосредоточило свое расследование на городе Ушуайя, но еще не отправило туда свою команду. Ученые из финансируемого государством Института Мальбран планируют посетить Ушуайю в ближайшие дни. По словам чиновников, по прибытии в Ушуайю, находящуюся в 3,5 часах полета от столицы Аргентины Буэнос-Айреса, эксперты проанализируют грызунов на свалке, чтобы выяснить, являются ли они носителями вируса Андес.

ВОЗ сотрудничает с органами здравоохранения Аргентины, чтобы понять передвижение супругов, и организовала доставку 2500 диагностических наборов из Аргентины в лаборатории в пяти странах.

Министерство здравоохранения Аргентины заявило, что в прошлом году от хантавируса было зарегистрировано 28 смертей, по сравнению со средним уровнем смертности 15 человек за пять лет до этого. Почти треть случаев в прошлом году были смертельными, говорится в сообщении.

Напомним, что в Нидерландах госпитализировали стюардессу авиакомпании KLM с подозрением на хантавирус. Женщина контактировала с пассажиркой круизного лайнера MV Hondius, на борту которого зафиксировали вспышку инфекции.

