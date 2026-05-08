Спалах хантавірусу на лайнері: десятки пасажирів зійшли з борту ще до виявлення інфекції, — AP

Міжнародні служби охорони здоров’я розпочали масштабне відстеження пасажирів круїзного судна MV Hondius після спалаху хантавірусу, внаслідок якого вже загинули щонайменше троє людей. Особливе занепокоєння викликає те, що десятки пасажирів залишили лайнер та встигли розлетітися до різних країн світу.

Органи охорони здоров'я на чотирьох континентах у четвер відстежували пасажирів, які зійшли з круїзного лайнера, ураженого хантавірусом, а також намагалися знайти інших , хто міг контактувати з ними з того часу, повідомили Associated Press.

Аргентинські слідчі підозрюють, що голландська пара могла заразитися вірусом під час спостереження за птахами перед посадкою на круїзний лайнер. 24 квітня, майже через два тижні після смерті першого пасажира на борту, понад два десятки людей з щонайменше 12 різних країн покинули судно без відстеження контактів.

Під час спалаху загинули троє пасажирів, голландська пара та громадянин Німеччини, а кілька інших — хворіють. Симптоми зазвичай проявляються через один-вісім тижнів після зараження. Нідерландська круїзна компанія Oceanwide Expeditions повідомила у четвер, що нідерландські пасажири чи члени екіпажу наразі не мають симптомів.

Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що ризик для широкої громадськості низький. Хантавірус зазвичай поширюється шляхом вдихання забрудненого посліду гризунів і погано передається між людьми.

"Ми вважаємо, що це буде обмежений спалах, якщо будуть вжиті заходи охорони здоров’я та буде проявлена ​​солідарність у всіх країнах", – сказав у четвер доктор Абдірахман Махамуд, директор ВООЗ з питань оповіщення та реагування.

Трьох людей, включаючи суднового лікаря, евакуювали в середу, коли судно знаходилося поблизу західноафриканської острівної країни Кабо-Верде, та доставили на лікування до спеціалізованих лікарень у Європі.

Тіло голландця, який першим загинув на борту 11 квітня, було знято з корабля на віддаленому острові Святої Єлени в Південній Атлантиці 24 квітня, коли на берег зійшла і його дружина. Потім, через день, вона вилетіла до Південної Африки і там померла.

Зараз судно прямує до Канарських островів Іспанії, куди очікується його прибуття в суботу або неділю, на борту якого все ще перебуває понад 140 пасажирів та членів екіпажу. Влада Південної Африки також намагається відстежити контакти будь-яких пасажирів, які раніше зійшли з корабля. Вони зосередилися головним чином на рейсі 25 квітня зі Святої Єлени до Йоганнесбурга.

Громадянин Франції з "доброякісними симптомами" перебуває в ізоляції та проходить медичні обстеження після того, як його ідентифікували як контактного пацієнта, пов’язаного з пасажиром судна, який летів 25 квітня зі Святої Єлени до Йоганнесбурга, і у якого підтвердили хантавірус, повідомило Міністерство охорони здоров’я Франції. За словами офіційних осіб, голландка з круїзного лайнера, яка пізніше померла в Південній Африці, була на цьому рейсі.

Тести підтвердили, що щонайменше п'ять осіб на кораблі були інфіковані штамом хантавірусу, знайденим у Південній Америці, під назвою вірус Андес. Це єдиний хантавірус, який, як вважається, передається від людини до людини, може спричинити важке та часто смертельне захворювання легень, яке називається хантавірусним легеневим синдромом.

За даними ВООЗ, голландська пара, у якої були виявлені перші два випадки захворювання, перед посадкою на корабель подорожувала через Аргентину, Чилі та Уругвай. Вони відвідали місця, де мешкали види щурів, відомі як переносники вірусу Андес.

Міністерство охорони здоров'я Аргентини зосередило своє розслідування на місті Ушуайя, але ще не відправило туди свою команду. Вчені з фінансованого державою Інституту Мальбран планують відвідати Ушуайю найближчими днями. За словами чиновників, після прибуття в Ушуайю, що знаходиться за 3,5 години польоту від столиці Аргентини Буенос-Айреса, експерти проаналізують гризунів на сміттєзвалищі, щоб з'ясувати, чи є вони носіями вірусу Андес.

ВООЗ співпрацює з органами охорони здоров'я Аргентини, щоб зрозуміти пересування подружжя, і організувала доставку 2500 діагностичних наборів з Аргентини до лабораторій у п'яти країнах.

Міністерство охорони здоров'я Аргентини заявило, що минулого року від хантавірусу було зареєстровано 28 смертей, порівняно із середнім рівнем смертності 15 осіб за п'ять років до цього. Майже третина випадків минулого року були смертельними, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Нідерландах госпіталізували стюардесу авіакомпанії KLM із підозрою на хантавірус. Жінка контактувала з пасажиркою круїзного лайнера MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах інфекції.

