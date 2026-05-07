У Нідерландах стюардесу KLM госпіталізували з підозрою на хантавірус

У Нідерландах госпіталізували бортпровідницю авіакомпанії KLM, у якої виявили симптоми, схожі на хантавірусну інфекцію, після контакту з хворою пасажиркою у Йоганнесбурзі. За даними Міністерства охорони здоров’я Нідерландів, жінка має легкі симптоми та перебуває в ізоляції в Amsterdam UMC.

Ймовірне зараження пов’язують із 69-річною громадянкою Нідерландів, яка 26 квітня ненадовго піднялася на борт літака KLM у ПАР, але через погане самопочуття не змогла вилетіти додому та померла наступного дня. До цього її чоловік помер на борту круїзного лайнера Hondius, де фіксували випадки захворювання серед пасажирів і членів екіпажу, про що оголосили у Міністерстві охорони здоров’я Нідерландів, повідомляє NOS.

Відомо, що стюардесу з Гарлема госпіталізували із легкими симптомами хантавірусу, вона перебуває в ізоляції в Amsterdam UMC, де вона проходить необхідні аналізи.

Сьогодні вранці в аеропорту Схіпхол приземлився другий медичний евакуаційний рейс з хворим членом екіпажу літака Hondius. На борту, ймовірно, був 41-річний нідерландець. Після приземлення літак попрямував до східної частини Схіпхолу, де, за словами фотографа ANP, на нього чекали кілька машин швидкої допомоги.

Відео дня

У лікарні Radboud UMC у Неймегені повідомляють, що до лікарні доставлено пацієнта із симптомами вірусу. Ймовірно, це той самий чоловік, якого привезли сьогодні вранці. У лікарні стверджують, що за ним доглядає команда, що спеціалізується на догляді за пацієнтами з серйозними інфекційними захворюваннями. Також було вжито відповідних заходів ізоляції.

Перший евакуаційний літак приземлився в аеропорту Схіпхол минулої ночі. На борту були 56-річний британець та 65-річна німкеня. Ймовірно, вона проходить лікування в Дюссельдорфі. Її стан стабільний.

Британець прибув до LUMC у Лейдені минулої ночі. 56-річний Мартін Ансті є членом екіпажу та розповів що він "почувається добре, але ще потрібно зробити багато аналізів". Він перебуває в ізоляції в лікарні; невідомо, наскільки довго.

Окрім цих пацієнтів, ще одна людина перебуває у відділенні інтенсивної терапії в Південній Африці, а вчора громадянина Швейцарії з симптомами було госпіталізовано до лікарні в Цюриху. Його партнер перебуває на запобіжному західі самоізоляції.

Круїзний лайнер Hondius відплив від узбережжя Кабо-Верде минулої ночі та прямує до Канарського острова Тенерифе. Очікується, що він пришвартується там у суботу, після чого решта пасажирів, які не мають симптомів, зможуть вийти на берег. За словами голланського міністра закордонних справ Берендсена, це стосується 150 осіб, десять з яких мають громадянство Нідерландів.

Нагадаємо, що аргентинська влада перевіряє, чи міг спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius початися в Аргентині. Міністерство охорони здоров’я країни повідомило про 101 випадок зараження з червня 2025 року.

Раніше ми також інформували, що щонайменше 23 пасажири MV Hondius, на борту якого виявили хантавірус, залишили судно під час зупинки на острові Святої Єлени. Частина людей повернулася додому, зокрема до США, Австралії, Тайваню, Великої Британії та Нідерландів.