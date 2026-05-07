Роз'їхалися хто куди: 23 пасажири покинули лайнер, на борту якого виявили хантавірус

Щонайменше 23 пасажири круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксовано спалах хантавірусу, залишили судно під час його зупинки на острові Святої Єлени, крихітному острові в Південній Атлантиці, і повернулися додому, зокрема в США. Борт здійснював дорогий експедиційний круїз "Атлантична одіссея" (31-35-денна подорож у віддалену Антарктику з приблизно 149 пасажирами).

Один із них уже захворів на вірус, смертність від якого сягає 40%, повідомляє El Pais.

За словами одного з пасажирів лайнера, донедавна ніхто не зв'язувався з пасажирами, які зійшли з судна 23 квітня.

"Австралієць повернувся в Австралію, той, хто з Тайваню, — на Тайвань, американці — в усі куточки Північної Америки. Англієць — в Англію, голландці — додому... Решту я не пам'ятаю", — поділився він у бесіді з журналістами.

Напередодні у швейцарця, який плавав на MV Hondius, а потім повернувся додому з дружиною, запідозрили хантавірус, повідомила влада. Його доправили в лікарню Цюріха, де тест на вірус, здатний перебувати в латентному стані до восьми тижнів, показав негативний результат.

Відео дня

Хто приніс вірус на лайнер: теорії

Аргентинські слідчі вважають, що джерелом хантавірусу на борту стала голландська пара, підхопивши його від гризунів під час відвідування звалища в рамках орнітологічної екскурсії в місті Ушуайя (Аргентина) за кілька днів до відплиття судна з аргентинського порту 20 березня. Цей пацієнт, 70-річний голландець, помер 11 квітня, — майже за два тижні до зупинки на острові Святої Єлени. Його дружина, яка висадилася на острові Святої Єлени, пізніше померла від вірусу в лікарні Йоганнесбурга.

Третій пасажир помер, і щонайменше вісім інших захворіли на вірус.

Ще трьох пацієнтів — 56-річного громадянина Великої Британії, 41-річного громадянина Нідерландів і 65-річного громадянина Німеччини, імовірно заражених вірусом, евакуювали із судна і доправили до Нідерландів для надання медичної допомоги.

Серед евакуйованих був і судновий лікар, який раніше перебував у важкому стані, але його стан покращився, повідомило міністерство охорони здоров'я Іспанії.

Однак у цій теорії є одна прогалина: раніше влада заявляла, що в цьому районі та в навколишній провінції Вогняна Земля ніколи не реєструвалися випадки хантавірусу. За даними ВООЗ, причиною спалаху на Hondius став рідкісний штам хантавірусу, здатний передаватися від людини до людини, — вірус Анд.

Уряди країн почали відстеження контактів хворих, але експерти кажуть, що широкомасштабне поширення інфекції внаслідок спалаху малоймовірне, оскільки хантавірус не такий заразний, як, наприклад, COVID-19.

"Для цього необхідні великі краплі слини під час розмови з людьми. Передача відбувається під час тісного контакту від людини до людини", — сказав Алі Хан, декан Коледжу громадської охорони здоров'я Медичного центру Університету Небраски — одного з провідних дослідницьких центрів інфекційних захворювань у світі.

Наразі є побоювання, що відстеження контактів почалося занадто пізно. За словами одного з мандрівників, пасажирів, які залишили судно, проінформували про спалах вірусу лише три дні тому, незважаючи на те, що перший інфікований захворів 6 квітня.

Куди далі попливе Hondius?

ВООЗ і компанія Oceanwide Expeditions підтвердили, що судно, яке відплило з Кабо-Верде, прибуде на Канарські острови і пришвартується в іспанському курортному місті Тенерифе, хоча цей сценарій уже став предметом напружених дебатів між місцевою владою.

Фернандо Клавіхо, президент Канарських островів, заявив журналістам, що його уряд не отримав докладної інформації про те, як здійснюватиметься цей процес, і висловив побоювання, що пасажири можуть заразити громадян хантавірусом.

Представники центрального уряду Іспанії розкритикували його заяви як "безвідповідальні", оскільки, за словами представників охорони здоров'я, ризик поширення хантавірусу дуже низький, та з огляду на той факт, що на борту перебувають 14 громадян Іспанії.

Що таке хантавірус

Хантивіруси — це сімейство вірусів, які можуть спричиняти серйозні захворювання і смерть. Зазвичай вони поширюються гризунами і, як правило, не передаються від людини до людини. Як правило, поширюються тільки через біологічні рідини та тісний контакт.

Ці віруси можуть викликати два синдроми: хантавірусний легеневий синдром (ХЛС) і геморагічну лихоманку з нирковим синдромом (ГЛПС).

До ранніх симптомів належать втома, лихоманка і м'язові болі.

До симптомів геморагічної лихоманки з нирковим синдромом належать сильні головні болі, болі в спині, нудота і затуманений зір.

Нагадаємо, дослідники попереджають, що смертельний спалах вірусу на круїзному лайнері може бути тільки початком — людству загрожує поширення інших вірусів, які переносять гризуни.

Нагадаємо, МЗС України перевіряє, чи є на лайнері громадяни нашої країни.