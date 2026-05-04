Пасажирів елітного круїзу косить щурячий вірус: троє людей померли, інших не пускають на берег

Пасажири круїзного лайнера MV Hondius опинилися в карантині на морі, після того, як троє пасажирів померли від хантавірусу, який передається щурами, а ще один пасажир захворів і перебуває у важкому стані.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердила шість передбачуваних випадків зараження хантавірусом на судні MV Hondius, яке прямувало з Ушуайї (Аргентина) в Кабо-Верде (Африка). Це елітний круїз, кількість пасажирів на борту близько 150 осіб, вартість місця в загальній каюті стартує від 12 500 євро, пише ВВС.

На борту круїзного лайнера MV Hondius всього 150 пасажирів Фото: Соцсети

Першою загинула 70-річна пасажирка, за нею послідувала її 69-річна дружина. Обидва вони були громадянами Нідерландів. 69-річного британця доправили в Йоганнесбург, де він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

3 травня ввечері ВООЗ заявила, що їй "відомі випадки важких гострих респіраторних захворювань на круїзному судні, що здійснює плавання в Атлантиці".

Відео дня

Підтверджено, що на борту померли троє людей, причому смерть британця спричинила хантавірусна інфекція, і повідомляють, що загалом розслідують шість імовірних випадків.

Пасажири круїзного лайнера помирають від щурячого вірусу Фото: Соцсети

Пасажири розповіли про те, яке пекло вони пережили на борту корабля, опинившись у пастці після того, як їм було наказано залишатися на борту в очікуванні дозволу на висадку.

У листі, розісланому клієнтам круїзною компанією Oceanwide Expeditions у неділю, який потрапив у розпорядження Daily Mail, повідомлялося, що компанія "очікує дозволу" на евакуацію пасажирів із судна.

"Як вам відомо, ми реагуємо на кілька випадків зараження невстановленим вірусом. Із сумом повідомляємо, що за ніч помер гість із важкими симптомами. Наразі ми стоїмо на якорі біля берегів Кабо-Верде й очікуємо дозволу від влади Кабо-Верде на висадку, водночас пріоритет буде віддано тим, хто потребує негайної медичної допомоги. На даному етапі у нас немає дозволу від влади Кабо-Верде на висадку", — сказано в листі. Також там пасажирам рекомендували носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції і, за можливості, мінімізувати контакти з іншими людьми.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Минулого року ціни на повний круїз на цьому судні варіювалися від 12 500 євро за ліжко-місце в загальній каюті з іншими пасажирами до 40 000 євро за розкішну окрему каюту. "Хондіус" — перше у світі зареєстроване судно полярного класу 6, що відповідає новітнім і найвищим стандартам Регістру Ллойда для круїзних суден льодового класу. "Хондіус" зазвичай вирушає в круїзи в Арктику й Антарктиду.

Що таке хантавірус — від нього померла дружина Джина Гекмена

Хантивіруси — це сімейство вірусів, які можуть спричиняти серйозні захворювання і смерть. Зазвичай вони поширюються гризунами і, як правило, не передаються від людини до людини. Як правило, поширюються тільки через біологічні рідини та тісний контакт.

Ці віруси можуть викликати два синдроми: хантавірусний легеневий синдром (ХЛС) і геморагічну лихоманку з нирковим синдромом (ГЛПС).

До ранніх симптомів належать втома, лихоманка і м'язові болі.

До симптомів геморагічної лихоманки з нирковим синдромом належать сильні головні болі, болі в спині, нудота і затуманений зір.

Мікробіолог Сіуксі Вайлз розповіла ВВС, що хантавірус виявляють у багатьох різних місцях, а спалахи часто мають спорадичний і "незначний" характер і, як правило, "загасають".

Вона зазначила, що зараз неясно, як пасажири лайнера заразилися хантавірусом.

"Передача вірусу від людини до людини відбувається вкрай рідко, і насправді в медичній літературі точаться суперечки про те, чи існує такий зв'язок насправді. Питання в тому, — це група людей, які контактували із зараженими гризунами, або ж одна людина заразилася і потім передає інфекцію іншим?", — Вайлз припустила, що продукти харчування могли бути заражені хантавірусом.

Вона сказала, що проміжок часу між зараженням хантавірусом і появою симптомів може становити від одного до восьми тижнів, тож на борту лайнера може виявитися більше хворих. Тим більше, що замкнутий простір лайнера ідеально підходить для розвитку інфекцій.

Нагадаємо, що минулого року хантавірус потрапив у заголовки новин. Дружина оскароносного актора Джина Гекмана померла від респіраторного захворювання, пов'язаного з хантавірусом, у березні 2025 року. Медичні експерти заявили, що Бетсі Аракава заразилася хантавірусним легеневим синдромом (ХЛС), небезпечним для життя захворюванням легенів.

Раніше ми також писали про те, що COVID-19 нікуди не зник, а просто змінює форму.