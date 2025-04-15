Причиною смерті відомого актора Джина Гекмена та його дружини стали щури

Особняк Джина Хекмена вартістю 4 мільйони доларів буквально кишів щурами і став розсадником небезпечного хантавірусу, який убив його дружину Бетсі Аракаву, перш ніж він сам трагічно загинув кілька днів потому.

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Про це пише Daily Mail.

З'ясувалося, що на території, де в лютому було знайдено мертвими голлівудську зірку Джина Гекмена і його дружину Бетсі Аракаву, мешкають щури, які поширюють смертельну хворобу.

95-річного актора і його 65-річну дружину було знайдено мертвими 26 лютого у своєму будинку в Нью-Мексико після того, як співробітники служби безпеки побачили їхні тіла через вікно і повідомили владу.

Джин Гекмен і Бетсі Аракава Фото: Getty Images

Початковою причиною смерті вважали отруєння чадним газом, проте пізніше цю версію виключили після того, як слідчі виявили, що собака пари також був знайдений мертвим в іншому місці на території будинку.

Повідомляється, що Бетсі Аракава померла близько 12 лютого від хантавірусного легеневого синдрому — рідкісного захворювання, спричиненого хантавірусом, що поширюється через екскременти та сечу гризунів.

Хекмен помер через кілька днів, 18 лютого, від важкого захворювання серця, яке посилилося хворобою Альцгеймера і захворюванням нирок. Він був у настільки поганому стані, що слідчі припустили, що Гекмен, можливо, навіть не знав про смерть своєї дружини і ні з ким не міг зв'язатися.

Останнє прижиттєве фото Джина Гекмена

Через тиждень після виявлення тіл Департамент громадської охорони здоров'я штату Нью-Мексико провів оцінку відокремленого маєтку Хекмена. І виявив вісім щурячих гнізд на території маєтку актора, що робить його розсадником хантавірусу.

Смертельний хантавірус зазвичай поширюється через сечу та екскременти гризунів, з якими людина може контактувати під час прибирання підвалу чи горища.

Будинок Джина Гекмена Фото: FOX News

Хантавірус було вперше виявлено в Південній Кореї 1978 року, коли дослідники виділили вірус від польової миші.

Вірус рідко трапляється у США, щорічно реєструється менше 50 випадків. Однак після смерті Аракави вірус забрав життя ще трьох людей у місті Маммот-Лейкс, штат Каліфорнія.

У заповіті Гекмана від 1995 року Аракава, з якою він одружився 1991 року, вказана як його єдина спадкоємиця.

Тим часом у заповіті Аракави йшлося про те, що якщо подружжя помре з різницею в 90 днів, то всі доходи від майна буде передано на благодійність.

Хекмен пішов з акторства після фільму "Ласкаво просимо до Муспорту" 2004 року і в останні два десятиліття свого життя рідко з'являвся на публіці.

Нагадаємо, Фокус писав про смерть п'ятикратного номінанта на премію "Оскар" Джина Гекмена і загадкові обставини його загибелі.