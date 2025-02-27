Тіла були муміфіковані: ЗМІ розповіли обставини смерті Джина Гекмена та його дружини

Дворазовий володар "Оскара" практично не з'являвся на публіці останніми роками.

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Знаменитий актор Джин Хекмен і його дружина Бетсі Аракава померли за таємничих обставин. У поліції повідомили, що вони померли в один і той самий час, а в їхньому особняку за 3,3 мільйона доларів були розкидані таблетки. Про це пише Daily Mail.

Джин Хекмен і його дружина Бетсі Аракава були знайдені частково муміфікованими в особняку пари в Санта-Фе, Нью-Мексико, а в їхній ванній кімнаті були розкидані таблетки.

Будинок Джина Хекмена в Санта-Фе Фото: FOX News

Згідно з поліцейським ордером, тіла 64-річної Аракави і 95-річного Джина Гекмена були частково муміфіковані, найімовірніше, завдяки холодному сухому повітрю, яке забезпечив клімат Санта-Фе. У поліції зазначають, що вони могли бути мертвими вже кілька тижнів.

Аракава була виявлена лежачою на підлозі ванної кімнати з відкритою пляшечкою рецептурних таблеток. Не було сказано, що це були за таблетки і чи були вони прописані Хекмену або його дружині.

В ордері йдеться про те, що Хекмен був знайдений мертвим у підсобці біля кухні. Він був повністю одягнений, поруч лежали його сонцезахисні окуляри і тростина, що дає змогу припустити, що він міг померти внаслідок раптового падіння.

Одного з трьох собак пари, німецьку вівчарку, було знайдено мертвим неподалік від тіла Бетсі Аракави. Ще один собака був у будинку, а ще один — бродив територією біля будинку. Вхідні двері були відчинені, слідів злому виявлено не було.

Тіло зірки фільмів "Швидкий і мертвий" і "Непрощений" та його дружини знайшли двоє робітників з технічного обслуговування, Роланд Лоу Бегей і Джессі Кеслер. Робітники розповіли слідчим, що не бачили Джина Гекмена близько двох тижнів.

Раніше в четвер дочка Джина Гекмена Елізабет припустила, що її батько і мачуха могли загинути через витік чадного газу.

Останні роки життя Джина Гекмена

95-річний Джин Гекмен, статки якого оцінювали в 89 млн доларів, став відлюдником в останні 20 років свого життя, після того, як пішов із кіно 2004 року. Він поїхав із Лос-Анджелеса в Нью-Мексико і більше не повертався.

Наприкінці січня йому виповнилося 95 років. Друзі час від часу ділилися уривками з його життя після закінчення акторської кар'єри. Він їздив на риболовлю і ходив у походи.

Останнє фото Джина Гекмена та його дружини

Він був п'ятиразовим номінантом на премію "Оскар", отримав статуетку за фільм "Французький зв'язковий" 1972 року і картину "Непрощений" два десятиліття потому. Його смерть настала всього за чотири дні до церемонії "Оскар" 2025 року.

Джин Гекмен отримав "Оскар" за фільм "Французький зв'язковий" Фото: Getty Images

Його першою дружиною була Фей Малтіс, від якої у Джина Гекмена троє дітей. Подружжя розлучилося 1986 року. У 1991 році Гекмен одружився з Бетсі Аракавою, піаністкою з Гаваїв.

Нагадаємо, 26 лютого ЗМІ повідомляли про смерть зірки "Євротуру" і "Баффі" Мішель Трахтенберг. Актрисі було 39 років.