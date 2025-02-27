Тела были мумифицированы: СМИ рассказали обстоятельства смерти Джина Хэкмена и его жены

Двукратный обладатель "Оскара" практически не появлялся на публике в последние годы.

Related video

Знаменитый актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава умерли при таинственных обстоятельствах. В полиции сообщили, что они скончались в одно и то же время, а в их особняке за 3,3 миллиона долларов были разбросаны таблетки. Об этом пишет Daily Mail.

Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены частично мумифицированными в особняке пары в Санта-Фе, Нью-Мексико, а в их ванной комнате были разбросаны таблетки.

Дом Джина Хэкмена в Санта-Фе Фото: FOX News

Согласно полицейскому ордеру, тела 64-летней Аракавы и 95-летнего Джина Хэкмена были частично мумифицированы, скорей всего, за счет холодного сухого воздуха, который обеспечил климат Санта-Фе. В полиции отмечают, что они могли быть мертвы уже несколько недель.

Аракава была обнаружена лежащей на полу ванной комнаты с открытой бутылочкой рецептурных таблеток. Не было сказано, что это были за таблетки и были ли они прописаны Хэкмену или его жене.

В ордере говорится, что Хэкмен был найден мертвым в подсобке возле кухни. Он был полностью одет, рядом лежали его солнцезащитные очки и трость, что позволяет предположить, что он мог умереть в результате внезапного падения.

Одна из трех собак пары, немецкая овчарка, была найдена мертвой неподалеку от тела Бетси Аракавы. Еще одна собака была в доме, а еще одна – бродила по территории у дома. Входная дверь была открыта, следов взлома обнаружено не было.

Тело звезды фильмов "Быстрый и мертвый" и "Непрощенный" и его жены нашли двое рабочих по техническому обслуживанию, Роланд Лоу Бегей и Джесси Кеслер. Рабочие рассказали следователям, что не видели Джина Хэкмена около двух недель.

Ранее в четверг дочь Джина Хэкмена Элизабет предположила, что ее отец и мачеха могли погибнуть из-за утечки угарного газа.

Последние годы жизни Джина Хэкмена

95-летний Джин Хэкмен, состояние которого оценивали в 89 млн долларов, стал затворником в последние 20 лет своей жизни, после того как ушел из кино в 2004 году. Он уехал из Лос-Анджелеса в Нью-Мексико и больше не возвращался.

В конце января ему исполнилось 95 лет. Друзья время от времени делились отрывками из его жизни после окончания актерской карьеры. Он ездил на рыбалку и ходил в походы.

Последнее фото Джина Хэкмена и его жены

Он был пятикратным номинантом на премию "Оскар", получил статуэтку за фильм "Французский связной" в 1972 году и картину "Непрощенный" два десятилетия спустя. Его смерть наступила всего за четыре дня до церемонии "Оскар" 2025 года.

Джин Хэкмен получил "Оскар" за фильм "Французский связной" Фото: Getty Images

Его первой женой была Фэй Малтис от которой у Джина Хэкмена трое детей. Супруги развелись в 1986 году. В 1991 году Хэкмен женился на Бетси Аракаве, пианистке с Гавайев.

Напомним, 26 февраля СМИ сообщали о смерти звезды "Евротура" и "Баффи" Мишель Трахтенберг. Актрисе было 39 лет.