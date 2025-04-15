Причиной смерти известного актера Джина Хэкмена и его жены стали крысы

Особняк Джина Хэкмена стоимостью 4 миллиона долларов буквально кишел крысами и стал рассадником опасного хантавируса, который убил его жену Бетси Аракаву, прежде чем он сам трагически погиб несколько дней спустя.

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Об этом пишет Daily Mail.

Выяснилось, что на территории, где в феврале были найдены мертвыми голливудская звезда Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава, обитают крысы, которые распространяют смертельную болезнь.

95-летний актер и его 65-летняя жена были найдены мертвыми 26 февраля в своем доме в Нью-Мексико после того, как сотрудники службы безопасности увидели их тела через окно и сообщили властям.

Джин Хэкмен и Бетси Аракава Фото: Getty Images

Первоначальной причиной смерти считалось отравление угарным газом, однако позже эта версия была исключена после того, как следователи обнаружили, что собака пары также была найдена мертвой в другом месте на территории дома.

Сообщается, что Бетси Аракава скончалась около 12 февраля от хантавирусного легочного синдрома — редкого заболевания, вызываемого хантавирусом, который распространяется через экскременты и мочу грызунов.

Хэкмен скончался несколько дней спустя, 18 февраля, от тяжелого заболевания сердца, которое усугубилось болезнью Альцгеймера и заболеванием почек. Он был в настолько плохом состоянии, что следователи предположили, что Хэкмен, возможно, даже не знал о смерти своей жены и ни с кем не мог связаться.

Последнее прижизненное фото Джина Хэкмена

Через неделю после обнаружения тел Департамент общественного здравоохранения штата Нью-Мексико провел оценку уединенного особняка Хэкмена. И обнаружил восемь крысиных гнезд на территории поместья актера, что делает его рассадником хантавируса.

Смертельный хантавирус обычно распространяется через мочу и экскременты грызунов, с которыми человек может контактировать при уборке подвала или чердака.

Дом Джина Хэкмена Фото: FOX News

Хантавирус был впервые обнаружен в Южной Корее в 1978 году, когда исследователи выделили вирус от полевой мыши.

Вирус редко встречается в США, ежегодно регистрируется менее 50 случаев. Однако после смерти Аракавы вирус унес жизни еще троих человек в городе Маммот-Лейкс, штат Калифорния.

В завещании Хэкмана от 1995 года Аракава, на которой он женился в 1991 году, указана как его единственная наследница.

Тем временем в завещании Аракавы говорилось, что если супруги умрут с разницей в 90 дней, то все доходы от имущества будут переданы на благотворительность.

Хэкмен ушел из актерства после фильма "Добро пожаловать в Муспорт" в 2004 году и в последние два десятилетия своей жизни редко появлялся на публике.

Напомним, Фокус писал о смерти пятикратного номинанта на премию "Оскар" Джина Хэкмена и загадочных обстоятельствах его гибели.