Пассажиров элитного круиза косит крысиный вирус: три человека умерли, остальных не пускают на берег

Пассажиры круизного лайнера MV Hondius оказались в карантине на море, после того, как трое пассажиров умерли от хантавируса, передающегося крысами, а еще один пассажир заболел и находится в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила шесть предполагаемых случаев заражения хантавирусом на судне MV Hondius, следовавшем из Ушуайи (Аргентина) в Кабо-Верде (Африка). Это элитный круиз, количество пассажиров на борту около 150 человек, стоимость места в общей каюте стартует от 12 500 евро, пишет ВВС.

Первой погибла 70-летняя пассажирка, за ней последовала ее 69-летняя жена. Оба они были гражданами Нидерландов. 69-летний британец был доставлен в Йоханнесбург, где находится в отделении интенсивной терапии.

3 мая вечером ВОЗ заявила, что ей "известны случаи тяжелых острых респираторных заболеваний на круизном судне, совершающем плавание в Атлантике".

Подтверждено, что на борту скончались три человека, причем смерть британца была вызвана хантавирусной инфекцией, и сообщается, что в общей сложности расследуется шесть предполагаемых случаев.

Пассажиры рассказали о том, какой ад они пережили на борту корабля, оказавшись в ловушке после того, как им было приказано оставаться на борту в ожидании разрешения на высадку.

В письме, разосланном клиентам круизной компанией Oceanwide Expeditions в воскресенье и попавшем в распоряжение Daily Mail, сообщалось, что компания "ожидает разрешения" на эвакуацию пассажиров с судна.

"Как вам известно, мы реагируем на несколько случаев заражения неустановленным вирусом. С прискорбием сообщаем, что за ночь скончался гость с тяжелыми симптомами. В настоящее время мы стоим на якоре у берегов Кабо-Верде и ожидаем разрешения от властей Кабо-Верде на высадку, при этом приоритет будет отдан тем, кто нуждается в немедленной медицинской помощи. На данном этапе у нас нет разрешения от властей Кабо-Верде на высадку", - сказано в письме. Также там пассажирам рекомендовали носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию ​​и, по возможности, минимизировать контакты с другими людьми.

В прошлом году цены на полный круиз на этом судне варьировались от 12 500 евро за койко-место в общей каюте с другими пассажирами до 40 000 евро за роскошную отдельную каюту. "Хондиус"— первое в мире зарегистрированное судно полярного класса 6, соответствующее новейшим и самым высоким стандартам Регистра Ллойда для круизных судов ледового класса. "Хондиус" обычно отправляется в круизы в Арктику и Антарктиду.

Что такое хантавирус — от него умерла жена Джина Хэкмена

Хантивирусы — это семейство вирусов, которые могут вызывать серьезные заболевания и смерть. Обычно они распространяются грызунами и, как правило, не передаются от человека к человеку. Как правило, распространяются только через биологические жидкости и тесный контакт.

Эти вирусы могут вызывать два синдрома: хантавирусный легочный синдром (ХЛС) и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

К ранним симптомам относятся усталость, лихорадка и мышечные боли.

К симптомам геморрагической лихорадки с почечным синдромом относятся сильные головные боли, боли в спине, тошнота и затуманенное зрение.

Микробиолог Сиукси Уайлз рассказала ВВС, что хантавирус обнаруживается во многих разных местах, а вспышки часто носят спорадический и "незначительный" характер и, как правило, "затухают".

Она отметила, что сейчас неясно, как пассажиры лайнера заразились хантавирусом.

"Передача вируса от человека к человеку происходит крайне редко, и на самом деле в медицинской литературе ведутся споры о том, существует ли такая связь на самом деле. Вопрос в том, — это группа людей, контактировавших с зараженными грызунами, или же один человек заразился и затем передает инфекцию другим?", — Уайлз допустила, что продукты питания могли быть заражены хантавирусом.

Она сказала, что промежуток времени между заражением хантавирусом и появлением симптомов может составлять от одной до восьми недель, так что на борту лайнера может оказаться больше заболевших. Тем более, что замкнутое пространство лайнера идеально подходит для развития инфекций.

Напомним, что в прошлом году хантавирус попал в заголовки новостей. Жена оскароносного актера Джина Хэкмана скончалась от респираторного заболевания, связанного с хантавирусом, в марте 2025 года. Медицинские эксперты заявили, что Бетси Аракава заразилась хантавирусным легочным синдромом (ХЛС), опасным для жизни заболеванием легких.

