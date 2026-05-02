Новые атаки COVID-19: почему ошибочно считать, что вирус уже побежден

Мы очень быстро начали обесценивать COVID-19. Особенно после появления омикрона, когда течение у большинства стало легче. Появилось ощущение, что это "уже не тот вирус", что это что-то на уровне банальной вирусной инфекции. Но это ошибочное и опасное восприятие.

COVID-19 — это системное, малоизученное инфекционное заболевание. И даже если острый период проходит относительно легко, это не означает, что процесс закончился. Мы должны четко понимать: если человек заболел — это значит, что вирус уже вызвал патологический процесс. Субклиническое течение, легкая форма — это не "ничего". Это означает, что организм уже вступил во взаимодействие с возбудителем.

Відео дня

В основе патогенеза COVID-19 лежит эндотелиальная дисфункция. Если сказать очень просто — это тромбо-васкулит. И этот процесс возникает всегда, даже при легком течении. Воспаление, нарушение свертываемости, дезрегуляция иммунной системы — это не исключение, это правило. Каждое новое заражение — это не отдельная история, а продолжение предыдущей.

Вирус не "обнуляет" организм. Он добавляет к уже существующим изменениям — новые. Это накопительный процесс. Мы сегодня видим в клинике большое количество пациентов, которые не возвращаются к своему привычному состоянию месяцами. И это не всегда тяжелые пациенты в анамнезе. Это люди, которые могли переносить COVID-19 легко или несколько раз "на ногах".

Мозговой туман, снижение концентрации, слабость, тревожные состояния, нарушения сна, тахикардия, лабильность давления, тромбозы — иногда локальные, иногда более системные. Это те проявления, которые мы видим ежедневно. И очень важно: эти состояния часто связаны не с одним эпизодом заболевания, а с повторными.

Чем больше клинически значимых заражений — тем выше риск формирования лонгковида. Это уже очевидно. Потому что каждое заболевание — это уже реализованный патологический процесс.

Важно

Есть еще один аспект, о котором надо говорить. Вирус меняется. И меняется очень быстро. Современные варианты имеют большое количество мутаций, особенно в S-белке. Это означает, что они способны эффективно избегать иммунного ответа.

То есть каждое новое заражение — это не повторение того же самого. Это контакт с другим, более адаптированным вариантом вируса.

И еще один важный фактор — это доза. Мы об этом мало говорим, но это принципиально. Чем больше инфицирующая доза, тем больше влияние на организм. Именно поэтому медицинские работники, которые постоянно контактируют с возбудителем, имеют большие риски. Это не случайность, это закономерность.

Отдельно хочу сказать о лонгковиде. На сегодня нет единого согласованного определения этого состояния. Нет четких протоколов лечения. Мы имеем дело с процессом, который еще изучается. Но уже сейчас очевидно: это серьезная проблема, которая недооценена.

Люди месяцами не могут вернуться к нормальной жизни. И мы не всегда можем им эффективно помочь. Потому что многие механизмы еще не до конца понятны. Именно поэтому каждое новое заражение нельзя расценивать как "пустяк".

Не потому, что каждый случай будет тяжелым. А потому, что мы не знаем, какой из них станет тем, после которого организм уже не сможет полностью восстановиться.

COVID-19 никуда не исчез. Он продолжает меняться. И мы должны это понимать без иллюзий.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно