В Украине зафиксировали новый вариант коронавируса "Цикада": возможна ли новая волна эпидемии

В Украине впервые был обнаружен субвариант болезни COVID-19 "Цикада". В мире его фиксируют с 2024 года и сейчас известно о случаях в 23 странах.

В то же время пока нет никаких признаков того, что "Цикада" может привести к новой эпидемии в мире или в Украине. О выявленном субварианте коронавируса сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В Украине "Цикада" была обнаружена специалистами Центра общественного здоровья во время секвенирования — лабораторного исследования, которое позволяет генетически расшифровать вирус и выявить, какие мутации произошли в геноме вируса.

Какие симптомы у нового варианта коронавируса Цикада

В Минздраве объяснили, что субвариант "Цикада" не имеет особых симптомов относительно других вариантов COVID-19. Симптомы остаются обычными: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, иногда — раздражение глаз или сыпь.

Відео дня

"Вакцинация остается самым эффективным способом защиты от тяжелого течения COVID-19 и его осложнений. Если есть симптомы — обратитесь к врачу", — отметили в Минздраве.

Коронавирус "Цикада"

Ранее Фокус рассказывал, что новый вариант коронавируса BA.3.2, который получил неофициальное название "Цикада", зафиксировали уже в более чем двадцати странах мира. Несмотря на значительное количество мутаций, специалисты пока не имеют оснований считать его опаснее предыдущих штаммов, однако продолжают внимательно изучать его особенности.

Напомним, что в сентябре 2025 года в Украине начал активно распространяться коронавирус вместе с новым штаммом Stratus (XFG). В целом, этот вариант отличался выраженной слабостью, из-за чего пациенты жаловались на сильную усталость, а также нередко теряли голос.

Более того, этот мутировавший вариант COVID-19 считался особенно опасным для пожилых людей и детей, даже при отсутствии высокой температуры или выраженных симптомов. Врач подчеркивала, что легкое течение болезни не снижает риск развития серьезных осложнений у уязвимых групп населения