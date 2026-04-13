Новый штамм COVID-19 обнаружили в 23 странах мира: что известно о "Цикаде" и чем она опасна

Новый вариант коронавируса BA.3.2, который получил неофициальное название "Цикада", зафиксировали уже в более чем двадцати странах мира. Несмотря на значительное количество мутаций, специалисты пока не имеют оснований считать его опаснее предыдущих штаммов, однако продолжают внимательно изучать его особенности.

Как говорится в материале издания ВВС, за новым вариантом внимательно наблюдают международные и национальные службы здравоохранения. Сейчас случаи инфицирования подтверждены, в частности, в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике. Особенность этого штамма заключается в его неравномерном распространении: в некоторых регионах он долгое время оставался почти незаметным, после чего снова начинал фиксироваться.

По данным американских специалистов, вирус уже выявляли в разных штатах, причем не только в клинических образцах пациентов, но и при анализе сточных вод. Такой подход позволяет отслеживать реальное распространение инфекции, даже когда часть случаев остается незафиксированной. Именно поэтому этот вариант отнесли к тем, которые требуют усиленного надзора.

Відео дня

Отдельное внимание ученых привлекли предварительные данные о возможной более высокой заболеваемости среди детей. В частности, наблюдения в отдельных городах свидетельствуют, что дети могут чаще получать положительный результат теста на этот вариант, чем взрослые. В то же время исследователи отмечают: эти выводы пока предварительные и требуют дополнительного подтверждения. Среди возможных причин называют как менее сформированный иммунитет у детей, так и способность вируса частично обходить иммунную защиту из-за своих мутаций.

Что касается течения болезни, то сейчас оно не отличается от уже известных вариантов COVID-19. Симптомы остаются типичными:

температура,

кашель,

боль в горле,

усталость,

головная боль и другие проявления респираторной инфекции.

Данных о том, что "Цикада" вызывает более тяжелое течение, на сегодня нет. И все же специалисты объясняют, что появление большого количества мутаций является естественным для РНК-вирусов, которые меняются достаточно быстро. В случае с BA.3.2 эти изменения могут частично затруднять распознавание вируса иммунной системой, и это позволяет ему распространяться даже среди людей с приобретенным иммунным ответом.

Несмотря на это, вакцинация остается эффективным инструментом защиты, прежде всего от тяжелого течения болезни. Даже если вероятность инфицирования возрастает, прививки помогают уменьшить риски осложнений. Вопрос создания обновленных вакцин будет зависеть от дальнейшего развития ситуации и того, повлияет ли новый вариант на общий уровень заболеваемости.

В целом появление новых штаммов коронавируса не является чем-то неожиданным. Специалисты ожидают, что вирус и в дальнейшем будет циркулировать среди населения, периодически вызывая новые волны заболеваемости. В то же время пока нет признаков того, что "Цикада" приводит к росту количества тяжелых случаев, госпитализаций или смертей.

"Мы и в дальнейшем будем наблюдать появление новых штаммов до тех пор, пока на планете будут жить люди. Маловероятно, что SARS-CoV-2 когда-нибудь полностью исчезнет...Новые варианты будут появляться регулярно и могут вызывать очередные волны заболеваемости, однако, скорее всего, мы и в дальнейшем будем видеть снижение количества тяжелых случаев и смертей", — эпидемиолог Пол Хантер.

Эксперты также отмечают, что COVID-19 постепенно переходит в разряд сезонных инфекций. В то же время люди из групп риска — пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом — должны оставаться особенно внимательными к своему здоровью и в случае необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, что в сентябре 2025 года в Украине начал активно распространяться коронавирус вместе с новым штаммом Stratus (XFG). В целом, этот вариант отличался выраженной слабостью, из-за чего пациенты жаловались на сильную усталость, а также нередко теряли голос.

Более того, этот мутировавший вариант COVID-19 считался особенно опасным для пожилых людей и детей, даже при отсутствии высокой температуры или выраженных симптомов. Врач подчеркивала, что легкое течение болезни не снижает риск развития серьезных осложнений у уязвимых групп населения