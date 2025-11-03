"Опасен для пожилых людей": врач рассказала о симптомах нового штамма COVID-19 "Stratus"

Новый штамм коронавируса "Стратус" проявляется поражением голосовых связок и может представлять серьезную опасность для пожилых людей и детей, даже при отсутствии высокой температуры и сильных симптомов. Врач отмечает, что легкие проявления болезни не уменьшают риск серьезных осложнений у уязвимых групп населения.

Как рассказала семейный врач Вита Олещенко в эфире Ранок.LIVE, "Стратус" вызывает специфические симптомы, которые отличают его от предыдущих вариантов коронавируса. Основным проявлением нового штамма является хриплость и полная потеря голоса, тогда как типичные признаки, такие как высокая температура или ломота в теле, часто отсутствуют.

По словам врача, даже при относительно легком течении болезни у зараженного человека организм не всегда насыщает кровь кислородом в достаточном объеме. Это делает его потенциально опасным для близких — особенно для пожилых родственников, детей и людей с хроническими заболеваниями.

"Человек может выглядеть здоровым, но при этом передавать инфекцию, которая у людей с ослабленным иммунитетом может протекать гораздо тяжелее", — пояснила Олещенко.

Врач напомнила, что вирус продолжает активно мутировать. С 2020 по 2025 год зафиксировано более 20 мутаций COVID-19, и их комбинация с другими респираторными инфекциями, такими как грипп или респираторно-синцитиальный вирус, может значительно осложнить течение болезни. Она подчеркнула, что даже сейчас, через пять лет после начала пандемии, вирус не потеряет своей угрозы, и новые варианты могут иметь неожиданные проявления.

Вита Олещенко объяснила, как изменились основные симптомы коронавируса с момента его появления в 2020 году. Первые волны характеризовались низкой сатурацией, пневмониями и тяжелым течением болезни, тогда как следующие мутации проявлялись потерей обоняния и вкуса. Сейчас главным маркером "Стратуса" является поражение голосовых связок.

"Это проявляется хрипотой, тяжестью при дыхании и полной потерей голоса в первые дни заболевания", — уточнила врач.

Особое внимание она обратила на роль вакцинации. По ее словам, люди, которые получили хотя бы две дозы вакцины против COVID-19, переносят штамм "Стратус" значительно легче, а невакцинированные часто сталкиваются с тяжелым течением и необходимостью применения противоковидных препаратов, которые могут быть дорогими и доступными не всем.

Кроме того, врач подчеркнула важность вакцинации от гриппа, особенно в условиях ограниченного снабжения вакцин в Украине. По ее словам, в страну привезено около 320 тысяч доз гриппозных вакцин, что значительно меньше, чем потребность населения. Поэтому она рекомендует делать прививки в доступных зарубежных аптеках, если есть такая возможность.

Олещенко также обратила внимание на распространение дезинформации о вакцинах. По ее словам, в соцсетях много фейковых сообщений, которые дискредитируют прививки и заставляют людей избегать вакцинации. Врач подчеркнула, что правильная информация и своевременная вакцинация остаются ключевыми инструментами защиты от тяжелых осложнений COVID-19 и других респираторных инфекций.

В завершение врач напомнила о важности индивидуальной защиты и профилактики. Она советует особенно осторожно относиться к здоровью людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и детей, а также не игнорировать симптомы, даже если они кажутся легкими.

"Даже отсутствие температуры не означает, что вы не опасны для других", — подытожила Олещенко.

