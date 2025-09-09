Пик COVID-19 в Украине: за месяц число заболевших увеличилось в 12 раз (инфографика)

В начале сентября наблюдается резкое увеличение случаев заболевания коронавирусом. Только за первую неделю сентября выявили более 14 000 случаев.

В начале августа было 1197 положительных тестов, а за прошлую неделю с 1 по 7 сентября — уже 14414. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Только за первую неделю сентября показатель заболеваемости вырос на 32,3% по сравнению с предыдущей неделей, когда зарегистрировали 10 622 случая.

Врачи советуют вакцинироваться от COVID-19

Также за первую неделю сентября зарегистрирован 21 летальный случай от COVID-19.

В сравнении с эпидемической ситуацией за весь 2024 год, за четыре недели 2025 года с 11 августа по 7 сентября зарегистрировано в 1,44 раза меньше случаев заболевания, чем за аналогичный период в прошлом году: 35 841 и 51 728 случаев соответственно.

Специалисты привели статистику по заражению новым субвариантом штамма Омикрон: по состоянию на 5 сентября в Украине подтвердили четыре 4 случая инфицирования вариантом NB.1.8.1 ("Нимбус") и 225 случаев варианта XFG ("Стратус"). Пока нет доказательств, что эти штаммы вызывают более тяжелое течение заболевания, чем другие.

"Вакцинация остается эффективным способом защититься от любого варианта COVID-19. В Украине она безвозмездна", — заключили в центре.

Врачи советуют соблюдать основные правила профилактики: носить маски в общественных местах, мыть руки, дезинфицировать поверхности и оставаться дома при первых симптомах.

Фокус уже писал, что в Ивано-Франковске решили ввести масочный режим из-за увеличения числа заболевших коронавирусом.

Напомним, за две недели в августе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 человек в Киеве и еще четырех областях.