В Украине выросла смертность от COVID-19: в Минздраве ответили, будет ли карантин из-за новых штаммов

За две недели августа от тяжелого течения коронавируса умерли 10 человек — в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях и Киеве. В Министерстве здравоохранения призывают вакцинироваться, особенно это касается людей из групп риска.

За прошедшую неделю в Украине зарегистрировали более 3,5 тысячи случаев COVID-19 — втрое больше, чем на предыдущей неделе. Однако в Минздраве уверяют, что несмотря на такую вспышку статистика вполне соответствует сезонным показателям. Об этом известно из материала BBC, опубликованного 21 августа.

"В прошлом году была аналогичная ситуация, когда повышение уровня заболеваемости наблюдали в августе, а не в октябре-ноябре", — пояснил заместитель министра и главный санитарный врач Игорь Кузин.

Глава Минздрава Виктор Ляшко успокоил украинцев, что несмотря на рост COVID-19 эпидемического или пандемического потенциала в тех штаммах, которые сейчас циркулируют в Украине, не видят. По прогнозам медиков, вспышка может продлиться до конца сентября и повторяться в последующие годы, но в прошлом году ситуация была хуже.

В августе 2024 года количество больных коронавирусом достигало 20 тысяч человек, в этом году речь идет о примерно 8 тысячах случаев. При этом существенного роста тяжелых случаев, когда пациентам требуется госпитализация, не фиксируют. В том году в стационарах проходили лечение примерно 3 тысячи украинцев, сейчас речь идет о втрое меньшей цифре.

"Течение болезни является обычным, оно не отличается какой-то особой тяжестью", — заверил Кузин.

Коронавирус постоянно мутирует, и сейчас в Украине два субварианта штамма "Омикрон" — Stratus и Nimbus. По состоянию на середину августа был подтвержден 81 случай первого и 2 случая второго. Количество летальных случаев от COVID-19 тоже возросло — от одного в июне и четырех в июле до 10 за первые две недели августа. Однако в прошлом году и эта статистика была хуже: 6 смертей за июнь, 11 за июль и 37 за две недели августа.

Заместитель министра отметил, что сейчас оснований для введения карантина нет, но с сентября будут вести еженедельный мониторинг показателей коронавируса и ОРВИ.

"Если показатели будут приближаться к пандемическому уровню, то не исключено, что какая-то область может ввести локальный карантин", — добавил Кузин.

В Минздраве отмечают, что единственной доступной защитой от COVID-19, особенно от тяжелого течения болезни, остается вакцинация. Первоначально прививки рекомендуют тем, кто входит в группы риска, в частности:

людям, которые имеют ослабленный иммунитет или тяжелые заболевания;

беременным;

старшим за 60 лет;

врачам, учителям, военным.

Важно, что каждые 6-12 месяцев необходима ревакцинация. Назначает ее семейный врач, поэтому сначала следует записываться к нему. В Украине используют вакцину, адаптированную именно к штамму "Омикрон".

Напомним, руководительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко сообщила, что в регионе впервые за долгое время умер пациент от коронавируса. 60-летний мужчина имел "целый букет сопутствующих заболеваний", и это осложнило течение болезни.

Главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак рассказал об основных симптомах Stratus и Nimbus, а также дал советы, как уберечься от заражения.