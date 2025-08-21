В Україні зросла смертність від COVID-19: у МОЗ відповіли, чи буде карантин через нові штами

За два тижні серпня від тяжкого перебігу коронавірусу померли 10 осіб — у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях та Києві. У Міністерстві охорони здоров’я закликають вакцинуватись, особливо це стосується людей з груп ризику.

За минулий тиждень в Україні зареєстрували понад 3,5 тисячі випадків COVID-19 — втричі більше, ніж попереднього тижня. Однак у МОЗ запевняють, що попри такий спалах статистика цілком відповідає сезонним показникам. Про це відомо з матеріалу BBC, опублікованого 21 серпня.

"Минулого року була аналогічна ситуація, коли підвищення рівня захворюваності спостерігали у серпні, а не в жовтні-листопаді", — пояснив заступник міністра й головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Голова МОЗ Віктор Ляшко заспокоїв українців, що попри зростання COVID-19 епідемічного або пандемічного потенціалу у тих штамах, що зараз циркулюють в Україні, не бачать. За прогнозами медиків, спалах може тривати до кінця вересня й повторюватись у наступні роки, але минулого року ситуація була гіршою.

У серпні 2024 року кількість хворих на коронавірус сягала 20 тисяч осіб, цьогоріч йдеться про приблизно 8 тисяч випадків. При цьому суттєвого зростання важких випадків, коли пацієнтам потрібна госпіталізація, не фіксують. Того року у стаціонарах проходили лікування приблизно 3 тисячі українців, нині йдеться про втричі меншу цифру.

"Перебіг хвороби є звичайним, він не відрізняється якоюсь особливою важкістю", — запевнив Кузін.

Коронавірус постійно мутує, і нині в Україні два субваріанти штаму "Омікрон" — Stratus і Nimbus. Станом на середину серпня було підтверджено 81 випадок першого і 2 випадки другого. Кількість літальних випадків від COVID-19 теж зросла — від одного у червні та чотирьох у липні до 10 за перші два тижні серпня. Однак минулого року й ця статистика була гіршою: 6 смертей за червень, 11 за липень і 37 за два тижні серпня.

Заступник міністра наголосив, що зараз підстав для запровадження карантину немає, але з вересня будуть вести щотижневий моніторинг показників коронавірусу та ГРВІ.

"Якщо показники будуть наближатися до пандемічного рівня, то не виключено, що якась область може запровадити локальний карантин", — додав Кузін.

У МОЗ наголошують, що єдиним доступним захистом від COVID-19, особливо від важкого перебігу хвороби, залишається вакцинація. Першочергово щеплення рекомендують тим, хто входить до груп ризиків, зокрема:

людям, які мають ослаблений імунітет або важкі захворювання;

вагітним;

старшим за 60 років;

лікарям, вчителям, військовим.

Важливо, що кожні 6-12 місяців необхідна ревакцинація. Призначає її сімейний лікар, тож спочатку слід записуватись до нього. В Україні використовують вакцину, адаптовану саме до штаму "Омікрон".

Нагадаємо, очільниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тимко повідомила, що у регіоні вперше за тривалий час помер пацієнт від коронавірусу. 60-річний чоловік мав "цілий букет супутніх захворювань", і це ускладнило перебіг хвороби.

Головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак розповів про основні симптоми Stratus і Nimbus, а також дав поради, як вберегтися від зараження.