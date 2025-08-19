Перший випадок за довгий час: у Львівській області від коронавірусу помер чоловік

У 60-річного чоловіка була ціла низка інших захворювань, що ускладнило перебіг коронавірусу. Наразі медики регіону очікують від київських спеціалістів на інформацію, щоб встановити, який саме штам поширюється у Львівській області.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 60-річний чоловік, повідомила виданню "Еспресо. Захід" очільниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тимко.

"У нього була ціла низка, цілий букет супутніх захворювань. Щодо інших пацієнтів — перебіг хвороби в них проходить у більшості не важко, але є люди, які мають супутні різноманітні патології, діагнози, то в них виникають проблеми", — пояснила вона.

Наразі інформацію про поширення нового штаму на Львівщині очікують від київської лабораторії, щоб зрозуміти, з чим мають справу, і як йому протистояти.

Двома днями раніше Наталія Іванченко-Тимко констатувала, що за останній тиждень лабораторно підтверджено 192 випадки захворювання на COVID-19. Серед інфікованих — 45 дітей. 49 пацієнтів було госпіталізовано до лікарень регіону.

"Ще тиждень до цього хворих було 38, із них 9 госпіталізовано… Кількість хворих на ГРЗ становить 3945 проти 3919 за попередній тиждень", — зазначила співрозмовниця видання.

У разі виявлення перших симптомів захворювання Іванченко-Тімко рекомендує залишитися вдома і зв'язатися із сімейним лікарем, а також тримати дистанцію з тими, хто вже захворів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за останні сім днів підтвердили 3 540 випадків COVID-19, що втричі перевищує показники попереднього періоду.

Головними чинниками зростання кількості випадків є зниження імунітету після вакцинації або перенесеної хвороби, активна міграція та подорожі, недотримання правил індивідуального захисту, а також поява нових варіантів вірусу.

Нагадаємо, новий штам COVID-19 XFG, відомий як Stratus, виявили у 38 осіб з різних регіонів України. Випадки зафіксовано у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та в Києві.