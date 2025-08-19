Первый случай за долгое время: во Львовской области от коронавируса скончался мужчина

У 60-летнего мужчины был целый ряд других заболеваний, что усложнило течение коронавируса. Сейчас медики региона ожидают от киевских специалистов информацию, чтобы установить, какой именно штамм распространяется во Львовской области.

Related video

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 60-летний мужчина, сообщила изданию "Еспрессо. Захід" глава Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко.

"У него был целый ряд, целый букет сопутствующих заболеваний. Относительно других пациентов – течение болезни у них проходит у большинства не тяжело, но есть люди, которые имеют сопутствующие разнообразные патологии, диагнозы, то у них возникают проблемы", – объяснила она.

Сейчас информацию о распространении нового штамма во Львовской области ожидают от киевской лаборатории, чтобы понять, с чем имеют дело, и как ему противостоять.

Двумя днями ранее Наталья Иванченко-Тимко констатировала, что за последнюю неделю лабораторно подтверждено 192 случая заболевания COVID-19. Среди инфицированных – 45 детей. 49 пациентов были госпитализированы в больницы региона.

"Еще неделю до этого больных было 38, из них 9 госпитализированы… Количество заболевших ОРЗ составляет 3945 против 3919 за предыдущую неделю", – отметила собеседница издания.

В случае обнаружения первых симптомов заболевания Иванченко-Тимко рекомендует остаться дома и связаться с семейным врачом, а также держать дистанцию с теми, кто уже заболел.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние семь дней подтвердили 3 540 случаев COVID-19, что втрое превышает показатели предыдущего периода.

Главными факторами роста количества случаев являются снижение иммунитета после вакцинации или перенесенной болезни, активная миграция и путешествия, несоблюдение правил индивидуальной защиты, а также появление новых вариантов вируса.

Напомним, новый штамм COVID-19 XFG, известный как Stratus, обнаружили у 38 человек из разных регионов Украины. Случаи зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Черниговской областях и в Киеве.