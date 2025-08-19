Новые штаммы коронавируса: в Украине втрое выросла заболеваемость (видео)

В Украине за последние семь дней подтвердили 3 540 случаев COVID-19, что втрое превышает показатели предыдущего периода. Несмотря на рост, нынешняя заболеваемость значительно ниже, чем в прошлом году, когда регистрировали до 15 тысяч больных за неделю.

По информации заместителя генерального директора Центра общественного здоровья Алексея Даниленко, главными факторами роста количества случаев являются снижение иммунитета после вакцинации или перенесенной болезни, активная миграция и путешествия, несоблюдение правил индивидуальной защиты, а также появление новых вариантов вируса.

"За последнюю неделю мы зарегистрировали 3 540 случаев заболевания COVID-19. Если сравнивать с предыдущей неделей, то рост втрое, но если сравнивать с предыдущим годом, тогда еженедельно мы регистрировали более 10, даже до 15 тысяч случаев. В 2024 году показатели значительно ниже", — отметил он.

По словам Алексея Даниленко, в Украине обнаружили новые штаммы коронавируса — Stratus и два случая Nimbus. Они имеют повышенную способность к распространению, однако не приводят к более тяжелому течению болезни. Чаще всего симптомы похожи на классический COVID-19 — боль в горле, сиплость голоса и проблемы с верхними дыхательными путями.

В частности, в телеэфире мужчина отметил, что новые варианты легче распространяются среди детей и молодежи в виде легких или бессимптомных форм, что ускоряет их распространение в обществе.

Он призвал украинцев придерживаться базовых правил безопасности: оставаться дома при первых симптомах, обращаться к врачу, не заниматься самолечением, пользоваться средствами индивидуальной защиты в местах скопления людей, дезинфицировать руки и поверхности, а также вакцинироваться.

Напомним, в Одесской областной больнице и перинатальном центре ввели карантин из-за роста заболеваемости COVID-19. Посещение пациентов запрещено, доступ в отделения имеют только медики и больные.

Недавно в Киеве обнаружили новый штамм коронавируса Stratus (XFG), который является субвариантом "Омикрона" и поражает преимущественно верхние дыхательные пути. Среди основных симптомов — слабость, насморк, боль в горле, заложенность носа и повышенная температура, хотя у части больных она может отсутствовать.

Также Фокус писал, что новый штамм COVID-19 XFG, известный как Stratus, обнаружили у 38 человек из разных регионов Украины. Случаи зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Черниговской областях и в Киеве.