Нові штами коронавірусу: в Україні утричі зросла захворюваність (відео)

В Україні за останні сім днів підтвердили 3 540 випадків COVID-19, що утричі перевищує показники попереднього періоду. Попри зростання, нинішня захворюваність значно нижча, ніж минулого року, коли реєстрували до 15 тисяч хворих за тиждень.

Related video

За інформацією заступника генерального директора Центру громадського здоров’я Олексія Даниленка, головними чинниками зростання кількості випадків є зниження імунітету після вакцинації чи перенесеної хвороби, активна міграція та подорожі, недотримання правил індивідуального захисту, а також поява нових варіантів вірусу.

"За останній тиждень ми зареєстрували 3 540 випадків захворювання на COVID-19. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то зростання втричі, але якщо порівнювати з попереднім роком, тоді щотижня ми реєстрували понад 10, навіть до 15 тисяч випадків. У 2024 році показники значно нижчі", — зазначив він.

За словами Олексія Даниленка, в Україні виявили нові штами коронавірусу — Stratus і два випадки Nimbus. Вони мають підвищену здатність до поширення, проте не призводять до тяжчого перебігу хвороби. Найчастіше симптоми схожі на класичний COVID-19 — біль у горлі, сиплість голосу та проблеми з верхніми дихальними шляхами.

Етер проєкту "Суспільне. Студія"

Зокрема, у телеефірі чоловік наголосив, що нові варіанти легше поширюються серед дітей і молоді у вигляді легких чи безсимптомних форм, що прискорює їх розповсюдження в суспільстві.

Він закликав українців дотримуватись базових правил безпеки: залишатися вдома при перших симптомах, звертатися до лікаря, не займатися самолікуванням, користуватися засобами індивідуального захисту в місцях скупчення людей, дезінфікувати руки та поверхні, а також вакцинуватися.

Нагадаємо, в що Одеській обласній лікарні та перинатальному центрі запровадили карантин через зростання захворюваності на COVID-19. Відвідування пацієнтів заборонено, доступ до відділень мають лише медики та хворі.

Нещодавно у Києві виявили новий штам коронавірусу Stratus (XFG), що є субваріантом "Омікрону" та уражає переважно верхні дихальні шляхи. Серед основних симптомів — слабкість, нежить, біль у горлі, закладеність носа та підвищена температура, хоча у частини хворих вона може бути відсутня.

Також Фокус писав, що новий штам COVID-19 XFG, відомий як Stratus, виявили у 38 осіб з різних регіонів України. Випадки зафіксовані у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та у Києві.