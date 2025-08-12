Не тільки Київ: штам Stratus поширився на сім регіонів України

Новий штам коронавірусу COVID-19 XFG, який ще називають Stratus, діагностовано у 38 осіб із різних регіонів України.

Випадки зараження зафіксовано у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях, а також у Києві, повідомив у коментарі hromadske гендиректор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Олексій Даниленко.

При цьому не виключається, що він може бути і в інших регіонах, з яких зараз збирають зразки для аналізу.

Поява нових варіантів коронавірусу зумовлена його постійним мутуванням, і Stratus наразі — один із домінантних у всьому світі.

"Тому Україна — не унікальна в цьому: ми маємо цей штам так само, як і інші країни", — пояснив Даниленко.

На відміну від інших штамів, COVID-19 XFG об'єднує мутації кількох попередніх ліній, так званий рекомбінантний субаріант "Омікрону". Він має підвищену здатність до поширення та імунного уникнення, проте не призводить до важчого перебігу захворювання.

У більшості випадків клінічна картина не відрізняється від звичайного COVID-19 і обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів.

"Дехто говорить про те, що може з'являтися осиплість голосу. Він може поширюватися серед дітей та молоді. Але характеризується легкими та безсимптомними формами хвороби, і це якраз сприяє настільки непомітному поширенню COVID. Воно дуже схоже на звичайний ГРВІ — клініка схожа, і можна сплутати. Але в будь-якому разі, коли з'являються симптоми, слід звертатися до сімейного лікаря. Бо, на жаль, COVID чи інші захворювання призводять до ускладнень", — розповів очільник ЦГЗ.

Stratus: методи профілактики

Щоб убезпечити себе від Stratus, необхідно, як і в разі інших штамів, дотримуватися гігієни рук, дезінфікувати поверхні, а також вакцинуватися. Для цього цілком підійде та сама вакцина, що й у разі COVID-19.

Як правильно вакцинуватися

Для профілактики коронавірусу достатньо одного щеплення на рік.

Для людей із підвищеним ризиком тяжкого перебігу хвороби передбачена ревакцинація через шість або 12 місяців. Це стосується дорослих і дітей з ослабленим імунітетом або хронічними захворюваннями, вагітних, людей, старших за 60 років; представників професійної групи ризику (вчителі, військові, лікарі тощо).

Вакцинація проводиться безоплатно, а щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до сімейного лікаря.

За словами Даниленка, саме зі зниженням рівня вакцинації пов'язане зростання кількості хворих на коронавірус. На поширення захворювання також впливають активні подорожі та міграція населення, недотримання заходів індивідуального захисту в місцях масового скупчення людей і поруч із людьми, які мають симптоми ГРВІ.

При прояві перших симптомів зараження рекомендується звернутися до лікаря, а також залишатися вдома до одужання і не піддавати ризику оточуючих.

Раніше сімейна лікарка Сінгапурського медичного центру Віта Олещенко інформувала, що новий штам Stratus викликає таку сильну слабкість, що "люди просто валяться з ніг". За її словами, лікування немає, а аналіз крові може не показувати жодних змін.

Ми також писали про те, які ще специфічні симптоми захворювання, що вже зафіксовано в столиці України.