Не только Киев: штам Stratus распространился на семь регионов Украины

Новый штамм коронавируса COVID-19 XFG, который еще называют Stratus, диагностирован у 38 человек из разных регионов Украины.

Случаи заражения зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Черниговской областях, а также в Киеве, сообщил в комментарии hromadske гендиректор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Алексей Даниленко.

При этом не исключается, что он может быть и в других регионах, из которых сейчас собирают образцы для анализа.

Появление новых вариантов коронавируса обусловлено его постоянным мутированием, и Stratus на данный момент – один из доминантных во всем мире.

"Поэтому Украина — не уникальна в этом: мы имеем этот штамм так же, как и другие страны", – объяснил Даниленко.

В отличие от других штаммов, COVID-19 XFG объединяет мутации нескольких предыдущих линий, так называемый рекомбинантный субвариант "Омикрона". Он обладает повышенной способностью к распространению и иммунному избеганию, однако не приводит к более тяжелому течению заболевания.

В большинстве случаев клиническая картина не отличается от обычного COVID-19 и ограничивается симптомами со стороны верхних дыхательных путей.

"Некоторые говорят о том, что может появляться осиплость голоса. Он может распространяться среди детей и молодежи. Но характеризуется легкими и бессимптомными формами болезни, и это как раз способствует столь незаметному распространению COVID. Оно очень похоже на обычный ОРВИ — клиника похожа, и можно спутать. Но в любом случае, когда появляются симптомы, следует обращаться к семейному врачу. Потому что, к сожалению, COVID или другие заболевания приводят к осложнениям", – рассказал глава ЦОЗ.

Stratus: методы профилактики

Чтобы обезопасить себя от Stratus, необходимо, как и при других штаммах, придерживаться гигиены рук, дезинфицировать поверхности, а также вакцинироваться. Для этого вполне подойдет та же вакцина, что и при COVID-19.

Как правильно вакцинироваться

Для профилактики коронавируса достаточно одной прививки в год.

Для людей с повышенным риском тяжелого течения болезни предусмотрена ревакцинация через шесть или 12 месяцев. Это касается взрослых и детей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями, беременных, людей старше 60 лет; представителей профессиональной группы риска (учителя, военные, врачи и т.п.).

Вакцинация проводится бесплатно, а чтобы сделать прививку, необходимо обратиться к семейному врачу.

По словам Даниленко, именно со снижением уровня вакцинации связан рост количества заболевших коронавирусом. На распространение заболевания также влияют активные путешествия и миграция населения, несоблюдение мер индивидуальной защиты в местах массового скопления людей и рядом с людьми, имеющими симптомы ОРВИ.

При проявлении первых симптомов заражения рекомендуется обратиться к врачу, а также оставаться дома до выздоровления и не подвергать риску окружающих.

Ранее семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко информировала, что новый штамм Stratus вызывает такую сильную слабость, что "люди просто валятся с ног". По ее словам, лечения нет, а анализ крови может не показывать никаких изменений.

Мы также писали про то, какие еще специфические симптомы заболевания, которое уже зафиксировано в столице Украины.