Пік COVID-19 в Україні: за місяць кількість хворих збільшилася в 12 разів (інфографіка)
На початку вересня спостерігається різке збільшення випадків захворювання на коронавірус. Тільки за перший тиждень вересня виявили понад 14 000 випадків.
На початку серпня було 1197 позитивних тестів, а за минулий тиждень з 1 до 7 вересня — уже 14414. Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я.
Тільки за перший тиждень вересня показник захворюваності зріс на 32,3% порівняно з попереднім тижнем, коли зареєстрували 10 622 випадки.
Також за перший тиждень вересня зареєстровано 21 летальний випадок від COVID-19.
Порівняно з епідемічною ситуацією за весь 2024 рік, за чотири тижні 2025 року з 11 серпня до 7 вересня зареєстровано в 1,44 раза менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період минулого року: 35 841 і 51 728 випадків відповідно.
Фахівці навели статистику щодо зараження новим субваріантом штаму Омікрон: станом на 5 вересня в Україні підтвердили чотири 4 випадки інфікування варіантом NB.1.8.1 ("Німбус") і 225 випадків варіанту XFG ("Стратус"). Поки що немає доказів, що ці штами спричиняють важчий перебіг захворювання, ніж інші.
"Вакцинація залишається ефективним способом захиститися від будь-якого варіанту COVID-19. В Україні вона безоплатна", — підсумували в центрі.
Лікарі радять дотримуватися основних правил профілактики: носити маски в громадських місцях, мити руки, дезінфікувати поверхні та залишатися вдома за перших симптомів.
Фокус уже писав, що в Івано-Франківську вирішили ввести масковий режим через збільшення кількості хворих на коронавірус.
Нагадаємо, за два тижні в серпні від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 10 осіб у Києві та ще чотирьох областях.