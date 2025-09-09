Пік COVID-19 в Україні: за місяць кількість хворих збільшилася в 12 разів (інфографіка)

На початку вересня спостерігається різке збільшення випадків захворювання на коронавірус. Тільки за перший тиждень вересня виявили понад 14 000 випадків.

На початку серпня було 1197 позитивних тестів, а за минулий тиждень з 1 до 7 вересня — уже 14414. Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я.

Тільки за перший тиждень вересня показник захворюваності зріс на 32,3% порівняно з попереднім тижнем, коли зареєстрували 10 622 випадки.

Лікарі радять вакцинуватися від COVID-19

Також за перший тиждень вересня зареєстровано 21 летальний випадок від COVID-19.

Порівняно з епідемічною ситуацією за весь 2024 рік, за чотири тижні 2025 року з 11 серпня до 7 вересня зареєстровано в 1,44 раза менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період минулого року: 35 841 і 51 728 випадків відповідно.

Фахівці навели статистику щодо зараження новим субваріантом штаму Омікрон: станом на 5 вересня в Україні підтвердили чотири 4 випадки інфікування варіантом NB.1.8.1 ("Німбус") і 225 випадків варіанту XFG ("Стратус"). Поки що немає доказів, що ці штами спричиняють важчий перебіг захворювання, ніж інші.

"Вакцинація залишається ефективним способом захиститися від будь-якого варіанту COVID-19. В Україні вона безоплатна", — підсумували в центрі.

Лікарі радять дотримуватися основних правил профілактики: носити маски в громадських місцях, мити руки, дезінфікувати поверхні та залишатися вдома за перших симптомів.

Фокус уже писав, що в Івано-Франківську вирішили ввести масковий режим через збільшення кількості хворих на коронавірус.

Нагадаємо, за два тижні в серпні від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 10 осіб у Києві та ще чотирьох областях.