Covid-19 повертається: в Івано-Франківську повідомили про відновлення маскового режиму

В Україні зростає кількість хворих на COVID-19. Лише за тиждень, із 18 до 24 серпня, зареєстрували 7,3 тис. випадків, що у 2,1 раза більше, ніж тижнем раніше. У зв'язку із ситуацією в деяких містах почали повертати масковий режим.

Зокрема, приходити в масках тепер зобов'язали відвідувачів і пацієнтів центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська, про що повідомили на сторінці медзакладу.

На такі заходи адміністрація пішла у зв'язку зі зростанням випадків захворювань на COVID-19 та з метою запобігання поширенню респіраторних інфекцій.

Пацієнтів просять обов'язково надягати маски в приміщенні лікарні, приходити на консультації та обстеження у визначений час, щоб уникати черг і скупчень людей, використовувати антисептик для обробки рук, а також, за можливості, дотримуватися соціальної дистанції.

Із 25 серпня масковий режим запровадив Регіональний центр орфанних захворювань, радіаційного захисту та спеціалізованої допомоги в Рівненській області.

Одеська обласна клінічна лікарня та Одеський обласний перинатальний центр теж ввели масковий режим. Також у цих установах обмежили відвідування пацієнтів, посилили санітарно-епідемічний контроль, а доступ до відділень дозволено тільки медичному персоналу та пацієнтам.

Спалах COVID-19 в Україні: що відомо

Виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ України Олексій Даниленко заявив, що за тиждень із 18 до 24 серпня було зареєстровано 7265 осіб із позитивними результатами на COVID-19, що у 2,1 раза більше, ніж попереднього тижня. Рівень захворюваності приблизно однаковий по всій території України.

Даниленко нагадав, що вже другий рік поспіль зростання захворюваності на COVID-19 спостерігається саме в літній період. Головні причини такого явища — зниження поствакцинального та постінфекційного імунітету, міграцію населення, невикористання засобів індивідуального захисту, а також виникнення нових субваріантів вірусу.

Станом на 25 серпня в Україні підтверджено три випадки захворювання на субваріант NB.1.8.1 Nimbus і 125 — XFG Stratus.

Клінічні прояви захворювання обома субваріантами не відрізняються від перебігу "класичного" омікрону — ураження верхніх дихальних шляхів, підвищена температура, втома, втрата нюху тощо. — лише деякі пацієнти відзначають біль у горлі та захриплість голосу.

За інформацією МОЗ, станом на 21 серпня найбільше хворих було зареєстровано в Києві (2 076) та області (726), Дніпропетровській області (1 469) і Львівській (735).

Загалом у країні підтверджено: 81 випадок субваріанта Stratus (у 7 областях). 2 випадки — Nimbus (по одному на Одещині та Вінниччині).

Нові дані щодо України в МОЗ поки що не озвучували.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві за останній тиждень Фото: Скриншот

Як захиститися від COVID-19

Найкращим способом уникнути зараження або перенести вірус максимально легко є вакцинація.

Більшості людей, які досі не вакцинувалися від COVID-19, достатньо отримати одне щеплення. Додаткові щеплення (раз на 6-12 місяців) рекомендовані людям із ризиком тяжкого перебігу COVID-19.

Щоб отримати щеплення, необхідно звернутися до найближчого закладу охорони здоров'я або до сімейного лікаря. Щеплення безкоштовне.

З початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 станом на 15.08.2025 зроблено 36 002 161 щеплення.

Раніше Фокус писав, що за два тижні серпня від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 10 осіб у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях та Києві.

Ми також пояснювали, чим підступний новий штам Stratus.