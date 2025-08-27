Covid-19 возвращается: в Ивано-Франковске сообщили о возобновлении масочного режима

В Украине растет количество больных COVID-19. Только за неделю, с 18 по 24 августа, зарегистрировали 7,3 тыс. случаев, что в 2,1 раза больше, чем неделей ранее. В связи с ситуацией в некоторых городах начали возвращать масочный режим.

В частности, приходить в масках теперь обязали посетителей и пациентов центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска, о чем сообщили на странице медучреждения.

На такие меры администрация пошла в связи с ростом случаев заболеваний COVID-19 и с целью предупреждения распространения респираторных инфекций.

Пациентов просят обязательно надевать маски в помещении больницы, приходить на консультации и обследование в определенное время, чтобы избегать очередей и скоплений людей, использовать антисептик для обработки рук, а также, по возможности, соблюдать социальную дистанцию.

С 25 августа масочный режим ввел Региональный центр орфанных заболеваний, радиационной защиты и специализированной помощи в Ровненской области.

Одесская областная клиническая больница и в Одесский областной перинатальный центр тоже ввели масочный режим. Также в этих учреждениях ограничили посещение пациентов, усилили санитарно-эпидемический контроль, а доступ в отделения разрешен только медицинскому персоналу и пациентам.

Вспышка COVID-19 в Украине: что известно

Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Алексей Даниленко заявил, что за неделю с 18 по 24 августа было зарегистрировано 7265 человек с положительными результатами на COVID-19, что в 2,1 раза больше, чем на предыдущей неделе. Уровень заболеваемости примерно одинаков по всей территории Украины.

Даниленко напомнил, что уже второй год подряд рост заболеваемости COVID-19 наблюдается именно в летний период. Главные причины такого явления – снижение поствакцинального и постинфекционного иммунитета, миграцию населения, неиспользование средств индивидуальной защиты, а также возникновение новых субвариантов вируса.

По состоянию на 25 августа в Украине подтверждены три случая заболевания субвариантом NB.1.8.1 Nimbus и 125 — XFG Stratus.

Клинические проявления заболевания обоими субвариантами не отличаются от течения "классического" омикрона — поражения верхних дыхательных путей, повышенная температура, усталость, потеря обоняния и т.п. — только некоторые пациенты отмечают боль в горле и охриплость голоса.

По информации МОЗ, по состоянию на 21 августа больше всего заболевших было зарегистрировано в Киеве (2 076) и области (726), Днепропетровской области (1 469) и Львовской (735).

Всего в стране подтверждено: 81 случай субварианта Stratus (в 7 областях). 2 случая – Nimbus (по одному в Одесской и Винницкой).

Новые данные по Украине в МОЗ пока не озвучивали.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве за последнюю неделю Фото: Скриншот

Как защититься от COVID-19

Лучшим способом избежать заражения или перенести вирус максимально легко является вакцинация.

Большинству людей, которые до сих пор не вакцинировались от COVID-19, достаточно получить одну прививку. Дополнительные прививки (раз в 6–12 месяцев) рекомендованы людям с риском тяжелого течения COVID-19.

Чтобы получить прививку, необходимо обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения или к семейному врачу. Прививка бесплатна.

С начала вакцинальной кампании против COVID-19 по состоянию на 15.08.2025 сделано 36 002 161 прививку.

Ранее Фокус писал, что за две недели августа от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 человек в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях и Киеве.

Мы также объясняли, чем коварен новый штамм Stratus.