"Небезпечний для літніх людей": лікарка розповіла про симптоми нового штаму COVID-19 "Stratus"

Новий штам коронавірусу "Стратус" проявляється ураженням голосових зв’язок і може становити серйозну небезпеку для літніх людей та дітей, навіть за відсутності високої температури та сильних симптомів. Лікарка наголошує, що легкі прояви хвороби не зменшують ризик серйозних ускладнень у вразливих груп населення.

Як розповіла сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі Ранок.LIVE, "Стратус" викликає специфічні симптоми, які відрізняють його від попередніх варіантів коронавірусу. Основним проявом нового штаму є хриплість і повна втрата голосу, тоді як типові ознаки, як-от висока температура чи ломота у тілі, часто відсутні.

За словами лікарки, навіть при відносно легкому перебігу хвороби у зараженої людини організм не завжди насичує кров киснем у достатньому обсязі. Це робить її потенційно небезпечною для близьких — особливо для літніх родичів, дітей та людей із хронічними захворюваннями.

"Людина може виглядати здоровою, але при цьому передавати інфекцію, яка у людей з ослабленим імунітетом може протікати набагато важче", — пояснила Олещенко.

Лікарка нагадала, що вірус продовжує активно мутувати. З 2020 до 2025 року зафіксовано понад 20 мутацій COVID-19, і їхня комбінація з іншими респіраторними інфекціями, як-от грип чи респіраторно-синцитіальний вірус, може значно ускладнити перебіг хвороби. Вона підкреслила, що навіть зараз, через п’ять років після початку пандемії, вірус не втратить своєї загрози, і нові варіанти можуть мати несподівані прояви.

Віта Олещенко пояснила, як змінились основні симптоми коронавірусу з моменту його появи у 2020 році. Перші хвилі характеризувалися низькою сатурацією, пневмоніями та важким перебігом хвороби, тоді як наступні мутації проявлялися втратою нюху та смаку. Наразі головним маркером "Стратуса" є ураження голосових зв’язок.

"Це проявляється хрипотою, важкістю при диханні та повною втратою голосу в перші дні захворювання", — уточнила лікарка.

Особливу увагу вона звернула на роль вакцинації. За її словами, люди, які отримали хоча б дві дози вакцини проти COVID-19, переносять штам "Стратус" значно легше, а невакциновані часто стикаються з тяжким перебігом та необхідністю застосування протиковідних препаратів, які можуть бути дорогими та доступними не всім.

Крім того, лікарка наголосила на важливості вакцинації від грипу, особливо в умовах обмеженого постачання вакцин в Україні. За її словами, у країну привезено приблизно 320 тисяч доз грипозних вакцин, що значно менше, ніж потреба населення. Тому вона рекомендує робити щеплення у доступних закордонних аптеках, якщо є така можливість.

Олещенко також звернула увагу на поширення дезінформації про вакцини. За її словами, у соцмережах багато фейкових повідомлень, які дискредитують щеплення та змушують людей уникати вакцинації. Лікарка підкреслила, що правильна інформація і своєчасна вакцинація залишаються ключовими інструментами захисту від тяжких ускладнень COVID-19 та інших респіраторних інфекцій.

На завершення лікарка нагадала про важливість індивідуального захисту та профілактики. Вона радить особливо обережно ставитися до здоров’я людей із хронічними захворюваннями, літніх людей та дітей, а також не ігнорувати симптоми, навіть якщо вони здаються легкими.

"Навіть відсутність температури не означає, що ви не небезпечні для інших", — підсумувала Олещенко.

