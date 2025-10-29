У США втекли лабораторні мавпи: поліція попередила про ризик зараження вірусами (відео)

28 жовтня у США сталася аварія, внаслідок якої з вантажівки втекли лабораторні мавпи. У Департаменті шерифа округу Джаспер заявили, що тварини агресивні до людей й переносять гепатит C, герпес та COVID.

Кілька мавп, яких перевозили з Університету Тулейн, опинились на волі через те, що перекинулась вантажівка. Про це заявили 28 жовтня американські правоохоронці.

"Не підходьте до мавп, якщо побачите одну. Телефонуйте 911. Вони дійсно становлять потенційні загрози здоров'ю та є агресивними", — наголосили у відомстві.

Згодом у Департаменті шерифа уточнили, що представники Тулейна "змогли потрапити всередину вантажівки і правильно підрахували". З'ясувалось, що втекли три мавпи. Усіх, крім однієї, було знищено. З правоохоронцями об'єднали зусилля фахівці Департаменту дикої природи та рибальства Міссісіпі.

Відео дня

"Продовжуємо шукати єдину мавпу, яка досі на волі", — передала пресслужба.

Фото, зроблене правоохоронцями на місці подій Фото: Соцмережi

У відомстві попередили, що мавпи важать приблизно 18 кілограмів та "агресивні до людей", а також переносять гепатит C, герпес та COVID. Університет пообіцяв відправити власну команду, щоб забрати тварин, які залишились у клітках.

У The Guardian передали, що речник Тулейна Ендрю Яун заперечив інформацію про те, що мавпи заражені вірусами. З його слів, примати "надаються іншим дослідницьким організаціям для просування наукових відкриттів" і не є інфекційними.

"Ми активно співпрацюємо з місцевими органами влади і надішлемо команду експертів з догляду за тваринами, щоб надати необхідну допомогу", — додав представник приватного дослідницького університету.

У Департаменті шерифа відповіли, що місцеві правоохоронці отримали інформацію про загрозу для людей від мавп-втікачів від водія вантажівки. Чолдовік попередив, що тварини небезпечні й закликав працювати з ними у засобах індивідуального захисту.

Нагадаємо, проросійський депутат у Польщі опинився в центрі скандалу після шопінгу в магазині IKEA. Причиною стала деталь, що політик не заплатив за товари, і охороні довелося викликати поліцію.

У вересні у Великій Британії розгадали 120-річну літературну загадку від "королеви детективів" Агати Крісті. Попри плутанину у підказках від письменниці її шанувальнику вдалося знайти перший опублікований нею твір.